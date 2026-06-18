Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: cuando el mito deja de ser intocable

Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar el centro del debate en el fútbol mundial tras un estreno de Portugal en el Mundial 2026. A sus 41 años, el capitán luso sigue siendo una figura indiscutible en lo simbólico, pero cada vez más discutida en lo futbolístico, en medio de críticas, análisis divididos y un ruido mediático que crece partido a partido alrededor de su figura

Cristiano Ronaldo vive instalado en un territorio incómodo: el del mito que todavía quiere competir, pero al que el fútbol actual le recuerda cada semana que el tiempo no negocia con nadie. A los 41 años, en su sexto Mundial, el portugués sigue siendo titular, líder de discurso y símbolo absoluto de Portugal… pero ya no siempre lo es del juego.

El estreno de Portugal en el Mundial 2026 ha sido un golpe de realidad. El empate ante la República Democrática del Congo no solo dejó dudas colectivas, sino que encendió un foco directo sobre su capitán. Su actuación fue descrita por muchos análisis y reacciones como un debut muy pobre, hasta el punto de que en redes y tertulias se multiplicaron las críticas más duras: desde calificativos como “terrible” hasta la idea, repetida con insistencia, de que “no debería ser titular”.

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), el debate se volvió aún más extremo. Entre los comentarios más repetidos se podían leer frases como: “Y la gente todavía intenta compararlo con Messi. Es simplemente triste en este punto. Crezcan y admiren la grandeza de Messi”, o críticas al propio seleccionador: “Roberto Martínez necesita encontrar la manera de utilizar a Cristiano. Muy ineficaz”. Otros fueron aún más duros, apuntando que “está esperando algún amistoso para engrandecer sus estadísticas”, que es “un agujero negro que está haciendo daño a una generación dorada de jugadores brillantes”, o directamente sentenciando: “no debería ser titular”, “fue terrible, pasó la mayor parte jugando para la República Democrática del Congo” o incluso “realmente solo necesita retirarse”.

Un partido que abrió la herida

El encuentro fue un resumen incómodo de lo que ya se viene discutiendo desde hace tiempo. Cristiano disputó los 90 minutos sin apenas impacto ofensivo, con una participación reducida y sin la influencia decisiva que durante años marcó la diferencia. Portugal, pese a dominar fases del juego, se mostró espeso en ataque y dependiente de momentos puntuales.

La imagen más repetida tras el pitido final no fue una jugada, sino una sensación: la de un delantero cada vez más desconectado del ritmo colectivo.

Y ahí nació el debate real: no si Cristiano sigue siendo importante, sino si sigue siendo imprescindible.

El problema ya no es su nombre, es su rol

Durante años, Cristiano fue una respuesta en sí misma. Da igual el contexto, el sistema o el rival: si él estaba en el campo, Portugal tenía una amenaza permanente. Hoy esa lógica ya no funciona igual. Su presencia sigue pesando, pero también condiciona.

El seleccionador Roberto Martínez lo defiende con argumentos comprensibles: su instinto goleador, su liderazgo, su experiencia y una cifra que sigue intimidando a cualquier defensa. Pero el fútbol moderno no se juega solo con estadísticas acumuladas; se juega con ritmo, presión alta, movilidad y continuidad. Y ahí Cristiano ya no puede sostener lo que antes era automático.

La paradoja del héroe que no se quiere bajar del escenario

Hay algo profundamente humano, y a la vez contradictorio, en lo que está pasando. Cristiano no está arrastrándose; sigue marcando, sigue compitiendo, sigue apareciendo en momentos concretos. Pero ya no domina los partidos como antes.

El problema es que su historia no encaja con un papel secundario. Ronaldo no ha construido su carrera para ser “un recurso útil desde el banquillo” o “un finalizador de rotaciones”. Su identidad es otra: protagonista absoluto o nada.

Y ese choque entre lo que él es y lo que el fútbol le permite ser hoy es lo que genera ruido constante.

Portugal: un equipo más grande que su propio líder

Dentro del grupo, el respeto hacia su figura sigue siendo absoluto. Nadie discute su historia ni su peso simbólico. Pero el fútbol de selecciones no espera, y Portugal tiene ahora una de sus plantillas más completas de los últimos años, con recursos ofensivos que no dependen exclusivamente de su capitán.

Ese contraste es lo que hace el debate más incómodo: Portugal es más equipo que antes, pero sigue girando alrededor de un jugador que ya no domina los partidos como en su época de máxima explosión.

El final que no llega nunca

Cristiano Ronaldo lleva años jugando contra una idea que no quiere aceptar: que el final no siempre es una retirada clara, sino una reducción progresiva del impacto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

No es una caída abrupta. Es algo más incómodo: la pérdida de centralidad.

Aun así, él sigue ahí. Sigue convocado. Sigue siendo titular. Sigue respondiendo a cada crítica con la misma narrativa: trabajo, ambición, fe en sí mismo.

Pero el fútbol, silenciosamente, ya ha cambiado de protagonista.

Cristiano no ha dejado de ser Cristiano. Es el juego el que ha dejado de necesitarlo como antes.