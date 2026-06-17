Cristiano Ronaldo empieza bajo presión el Mundial: dobletes de Mbappé y Haaland y hat-trick de Messi

Portugal arranca ante RD Congo con el '7' obligado a responder al festival goleador de Messi, Mbappé y Haaland en un torneo de selecciones de tal magnitud que podría ser el último de su carrera

Cristiano Ronaldo se prepara para su debut oficial en este Mundial 2026, que será hoy 17 de junio ante RD Congo. Para ello, el futbolista del Al Nassr volverá a liderará a Portugal en el torneo de selecciones, comenzando además bajo presión por las actuaciones que han firmado sus principales competidores, sobre todo en el factor goleador. En este sentido, Leo Messi ha logrado un hat-trick y Mbappé y Haaland un doblete cada uno.

Portugal se vuelve a citar con la historia en este Mundial 2026, siendo aún más especial, ya que podría ser el último de Cristiano Ronaldo como futbolista profesional. El delantero llega acompañado de jugadores de la máxima élite que le acompañarán el torneo, como son los casos de Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernades, Joao Félix o Bernardo Silva, entre otros. Por ello, el objetivo del ex del Real Madrid es claro desde el partido de hoy.

El desafío de Cristiano: Mbappé despierta, Haaland ruge y el Mundial espera su respuesta

Cristiano Ronaldo afronta el partido contra RD Congo sabiendo que tres de los mejores jugadores del mundo ya se han estrenado de cara a puerta en el Mundial 2026. Por un lado, Mbappé debutó contra Senegal. Pese a no haber firmado su mejor primera parte, el delantero del Real Madrid se echó a la selección de Francia a las espaldas en el segundo tiempo para abrir el marcador y cerrar la victoria con otro gol, desde fuera del área.

La conexión Olise-Mbappé empezó a hacer presencia en este Mundial con Senegal como primera 'víctima'. Por otro lado, ayer martes fue también el turno de Noruega. Los de Stale Solbakken se clasificaron al torneo tras eliminar a Italia. En este sentido, la principal estrella de esta selección no es otra que Haaland, que en el primer partido, frente a Irak, firmando un doblete para para liderar con Francia el Grupo I con tres puntos.

Messi firma un 3-0 que sacude el Mundial y lanza un aviso a Cristiano Ronaldo

Tras las victorias de Francia y Noruega, era el momento de que la actual campeona debutase en el Mundial. Leo Messi, que venía sufriendo problemas físicos, fue titular en la punta de ataque junto con Lautaro Martínez, escoltado por Rodrigo de Paul y Enzo Fernández, entre otros. De esta manera, el jugador de Inter Miami no dio tregua y en la primera parte ya se estrenó en este torneo viendo puerta, poniendo el 1-0 momentáneo.

Scaloni efectuó un triple cambio en los primeros minutos de la segunda parte, previos al segundo tanto de Leo Messi. Por último, el argentino sentenció poniendo el 3-0 final ante Argelia en un partido en el que incluso pudo ser expulsado por una acción sobre Mandi, pero finalmente el colegiado decidió no mostrar tarjeta al futbolista de Inter Miami. Sin embargo, manda un serio aviso a Cristiano Ronaldo, que debutará con Portugal con máxima presión.

Cristiano se cita con la historia: sexto Mundial, 41 años y un reto que superar

El camino de Cristiano Ronaldo para conquistar al Mundial empieza con RD Congo como rival. El combinado dirigido por Sébastien Desabre viene de clasificarse tras eliminar a Jamaica en las rondas previas. Además, alcanzaron los octavos de final de la pasada Copa África, siendo eliminados por Argelia. Además, el '7' de Portugal tendrá que verse las caras con Uzbekistán y Colombia, que forman parte del Grupo K.

En cualquier caso, Cristiano Ronaldo intentará superar sus registros en el que es su sexto Mundial, tras el disputado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. Entre todos ellos, el jugador portugués ha firmado ocho goles, siendo su mejor marca en 2018, cuando firmó cuatro tantos. A sus 41 años, el ex del Real Madrid se cita con la historia para dejar atrás nuevos récords.