Messi enciende a Argentina, que también asusta un día antes del Mundial 2026

Con goles de Valentín Barco, Leo Messi y Thiago Almada, Argentina venció a Islandia en el último duelo de preparación; la entrada del '10' a falta de 20 minutos para el final cambio el partido que hasta entonces solo reflejaba un gol en el marcador

La actual campeona del Mundo, Argentina, llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la maquinaria bien engrasada. Esta pasada madrugada ha vencido con claridad a Islandia en su último partido amistoso por tres goles a cero.

Con goles de Valentín Barco, en el minuto 8, Leo Messi, en el 71', de penalti, y Thiago Almada en el 86', la selección dirigida por Lionel Scaloni cerró así su preparación para el Mundial. El técnico argentino puso de inicio a un equipo que poco tendrá que ver con el que debute frente a Argelia aunque en la segunda parte fue metiendo titulares para acabar siendo un once más reconocible.

Argentina dominó desde el principio, lo que se tradujo en el tempranero gol de Valentín Barco, que aprovechó un rebote para ganar el balón en el borde del área y batir a Elías Rafn Ólafsson para abrir el marcador. Después del gol Argentina continuó con su dominio con el balón pero no tuvo tanta puntería, lo que permitió a Islandia irse al descando con vida.

Los titulares, al campo

Al comienzo de la segunda parte, Lionel Scaloni cambió medio equipo y metió a hombres como Cristian Romero en defensa, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul en el centro del campo o Lautaro Martínez en la delantera.

A falta de 20 minutos para el final del choque volvía a jugar Messi tras su lesión con el Inter Miami y a los dos minutos de saltar al campo, Argentina disfrutaba de un penalti. Ólafsson derribaba claramene a Lautaro Martínez y Messi no perdonaba desde los once metros. Con este gol el '10' de Argentina alcanzó de manera absoluta un nuevo registro histórico en el fútbol argentino al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección argentina.

El delantero del Inter Miami saltó al campo de juego con 38 años, 11 meses y 14 días, logrando batir una marca de longevidad que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna. Hasta este encuentro, el récord histórico estaba en manos del legendario atacante de River Plate, quien había convertido su último tanto internacional el 7 de julio de 1957 frente a Brasil en el Maracaná, a la edad de 38 años, 9 meses y 8 días.

El broche de oro de esta goleada lo puso Thiago Almada en el minuto 86 tras una pase de Messi en combinación con Lautaro Martínez para poner el definitivo 3-0 en el resultado.

Ahora, Argentina se volverá a encontrar en su concentración mundialista en Kansas City para aguardar el próximo martes su debut en el grupo J del Mundial ante Argelia, que compartirá con Austria y Jordania.

- Ficha técnica:

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Gray (Gonzalo Montiel 69'), Nicolás Otamendi (Nicolás González 57'), Lisandro Martínez (Cristian Romero 46') y Facundo Medina; Giuliano Simeone (Messi 69'), Exequiel Palacios (Enzo Fernández 46'), Valentín Barco (Alexis Mac Allister 46') y Giovani Lo Celso (Rodrigo De Paul 46'); Nicolás Paz (Thiago Almada 57') y José Manuel López (Lautaro Martínez 46').

Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Victor Pálsson (Jon Dagur Thorsteinsson 69'), Daniel Leo Gretarsson (Aron Gunnarsson 69'), Hordur Magnusson (m.81, Hjortur Hermannsson) y Logi Tómasson (Dagur Thorhallsson 69'); Mikael Ellertsson (Daníel Gudjohnsen 81'), Ísak Jóhannesson (Arnór Sigurdsson 81'), Andri Baldursson (Kristian Hlynsson 46') y Hakon Haraldsson (Dagur Thorhallsson 81'); Albert Gudmundsson (Kristall Ingason 81') y Orri Óskarsson (Daníel Gudjohnsen 81').

Goles: 1-0 (8') Valentín Barco; 2-0 (71') Lionel Messi, de penalti; 3-0 (86') Thiago Almada.

Árbitro: El estadounidense Rosendo Mendoza amonestó a Valentín Barco, Lautaro Martínez, Victor Pálsson, Daniel Leo Gretarsson, Ísak Jóhannesson, Elías Rafn Ólafsson, Jon Dagur Thorsteinsson y Aron Gunnarsson.

Incidencias: Partido amistoso en fecha FIFA disputado en el Estadio Jordan-Hare’, de la ciudad Auburn, Alabama (Estados Unidos).