El mensaje de Abel Caballero sobre los trabajos en Balaídos para el Mundial 2030: "La obra va perfectamente en tiempo y forma"

El alcalde de Vigo se ha mostrado optimista sobre los trabajos para que su ciudad vea la Copa del Mundo: "Acabaremos la reforma del estadio para tener 43.000 asientos y ser sede del Mundial"

La carrera para que Balaídos sea una de las sedes del Mundial 2030 sigue en marcha, mientras aparecen las dudas de quiénes serán finalmente los estadios que albergarán un campeonato que España, Marruecos y Portugal compartirán, más los partidos que se celebran en Argentina, Uruguay y Paraguay. Un asunto que genera expectación y del que ha hablado Abel Caballero, alcalde de Vigo, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la candidatura de la ciudad gallega. "La obra va perfectamente en tiempo y forma", ha dicho.

Las palabras del primer edil de Vigo llegan después de que distintas informaciones apunten a que algunas sedes podría caerse de la carrera final por el Mundial. "La obra va perfectamente en tiempo y forma, mejor que muchos otros candidatos en estos momentos. Acabaremos la reforma del estadio para tener 43.000 asientos y ser sede del Mundial", ha asegurado Abel Caballero sobre el crecimiento de Balaídos.

Abel Caballero y el montaje de la cubierta de la grada de Gol

Abel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación, se ha referido a la Federación Española de Fútbol. "La Federación está sembrando dudas y diciendo falsedades, como ya hicieron antes en otras ocasiones", ha indicado el alcalde de Vigo a propósito de las posibles sedes que finalmente acojan los partidos del Mundial de 2030, el del centenario de la competición.

Una de las obras principales que se viene llevando a cabo desde meses atrás en Balaídos es la nueva grada de Gol. Caballero ha hablado del ritmo de montaje de la cubierta de la grada de Gol, la cual se encuentra en obras. "Son 16 tramos, 6 en la parte de delante y 10 en la parte de atrás de la grada. Si todo sigue así, estaremos a final de este año con la grada de Gol completamente terminada", ha manifestado.

La nueva grada de Gol de Balaídos está previsto que esté acabada a finales de año

Una de las obras más llamativas en esta transformación de Balaídos para ser sede del Mundial es la nueva grada de Gol. Una zona que fue demolida y levantada nuevamente y que está previsto que sea inaugurada de manera completa a finales de año. Los trabajos se vienen desarrollando desde hace meses y la temporada pasada condicionó la capacidad del estadio y se podían ver cómo las nuevas estructuras iba creciendo. El comienzo de curso dará un nuevo aspecto para los aficionados y ya se podrán utilizar 800 nuevos asientos.

Sin embargo, no será hasta el final de año cuando se complete la obra de la nueva Grada de Gol que dará una capacidad de 31.000 espectadores al estadio de Balaídos. Ya se encuentra en su fase final y se trabaja en la cubierta. Mientras, en paralelo, ya se han iniciado los trabajos en la grada de Marcador. Unos trabajos imprescindibles para cumplir con los requisitos que exige la FIFA. Todo para que también la actuación en la tribuna dé el resultado final de los 43.000 espectadores pretendidos.

La FIFA podría reducir algunas de las sedes que compiten para albergar el Mundial 2030

La carrera por albergar el Mundial 2030 se encuentra en pleno ebullición y no será fácil. Tanto es así que, según apuntaba El Larguero, la FIFA podría reducir algunas de las sedes que se presentan como candidatas. En ese sentido la Federación Española de Fútbol apuesta por Balaídos o Mestalla, entre otras, aunque también es consciente de que podría darse la posibilidad que algunas terminaran por caerse se esta carrera.

Todo mientras desde Marruecos también se aprieta por ganar peso en la configuración definitiva de los estadios que albergarán partidos de un torneo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que será "el mejor y más grande de toda la historia". Una circunstancia que está haciendo que la competencia por ser sede sea más fuerte.