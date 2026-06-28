El crecimiento de la nueva grada de Gol de Balaídos

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha mostrado el estado de las obras a través de redes sociales y la hoja de ruta pasa por tener lista para cuando acabe el año

Una de las novedades que presentará la nueva temporada del Celta de Vigo será el aspecto que irá tomando Balaídos. El estadio viene sufriendo trabajos para adecuarse a ser sede del Mundial del año 2030, -que España compartirá con Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay- y en los últimos tiempos ha derribado una de sus gradas para el levantamiento de una nueva.

Se trata de la Grada de Gol, cuyo aspecto ha actualizado este domingo Abel Caballero, alcalde de Vigo, aprovechando su presencia en el torneo Vigo Cup. Lo ha hecho a través de sus redes sociales donde ha mostrado el estado de parte nueva del estadio vigués que se viene levantando y que la temporada pasada afectó al número de espectadores de Balaídos.

Abel Caballero recuerda que en seis meses estará acabada la obra de la nueva grada de Gol de Balaídos

"La grada de Gol sigue creciendo", escribía Abel Caballero que aparece en la foto señalando la grada. "En seis meses la tenemos acabada", ha añadido el primer edil vigués recordando lo que ya anunció hace algunas semanas.

Fue en el pasado de mes de mayo cuando Caballero actualizó el avance de esa grada de Gol, que la temporada pasada se podía ver en los partidos con una grúa y que dejaba un aspecto incompleto de Balaídos. "A finales de este año, la grada de Gol estará acabada. Por tanto, el próximo año tendremos un Balaídos con 31.000 espectadores de capacidad", comentaba hace algunas semanas.

Por tanto el Celta de Vigo, que nuevamente jugará en la Europa League, tendrá un estadio más completo mediada la temporada con la culminación de la grada de Gol, que ha adelantado algunos meses su fecha prevista de terminación. Los aficionados podrán disfrutar de esta nueva grada terminada con el final de año.

Desde comienzo de la temporada habrá casi 800 asientos nuevos en Balaídos

Antes, con el inicio de la temporada, el estadio de Balaídos ofrecerá 792 localidades de las que podrá hacer uso el Celta de Vigo desde la primera jornada de la competición que arrancará en agosto. Será en las cinco primeras filas de Gol Bajo, donde irán los nuevos asientos que se han instalado en el mes de junio y que se pueden observar en la foto mostrada por el alcalde.

Una vez que esté terminada la nueva grada de Gol se ganarán 7.000 localidades, un notable crecimiento para un estadio que la temporada pasada presentó un interesante índice de ocupación. Fue el tercero de Primera División. Concretamente fue un 87,7% por partido de media durante la temporada. Únicamente fue superado por Mestalla, líder con una ocupación del 90,4%, y del Nuevo San Mamés, con un 89,4%.

En la hoja de ruta de los trabajos de Balaídos, está previsto que para después del verano se inicie el montaje de la malla metálica encargada de sustentar la futura cubierta. Nuevos pasos para el crecimiento del reciento vigués que se adecue a los nuevos tiempos y que le permita albergar partidos del Mundial de 2030.