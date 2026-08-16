Racing 2-2 Villarreal: El 'Submarino' rescata un punto en su estreno en El Sardinero

El equipo de Iñigo Pérez comienza sumando de uno ante cuadro santanderino que le puso contra las cuerdas en su regreso a Primera División; los cántabros se pusieron 2-0, pero Pape Gueye y Nicolas Pépé igualaron el partido en apenas un minuto antes del descanso; en la segunda parte bajó el ritmo

El Villarreal no pudo comenzar con victoria la nueva etapa de Iñigo Pérez en el banquillo. El conjunto amarillo tuvo que conformarse con un empate (2-2) en su visita al Racing de Santander, en un partido de estreno en Primera División para los cántabros que tuvo prácticamente de todo.

El equipo de José Alberto López fue superior durante buena parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de dos goles, aunque el 'Submarino' reaccionó a tiempo para llevar el encuentro al descanso completamente abierto.

El Racing vive una fiesta de Primera 14 años después

El Sardinero vivió una tarde especial. Catorce años después, el Racing volvía a disputar un partido de Primera y el ambiente estuvo a la altura de la ocasión. También lo estuvo su equipo, que salió sin complejos ante un Villarreal que quería comenzar con buen pie el proyecto del nuevo entrenador.

Mikautadze avisó en los primeros minutos con dos disparos que obligaron a intervenir a Agirrezabala, pero el Racing no se dejó intimidar. Al contrario.

En el minuto 20 llegó el primer golpe. Comesaña derribó a Salinas en una acción que inicialmente fue señalada como falta fuera del área, aunque el VAR corrigió la decisión y señaló penalti. Andrés Martín no falló desde los once metros engañando a Luiz Júnior.

El tanto dio todavía más confianza al conjunto local, que comenzó a encontrar espacios ante un Villarreal al que le costaba imponer su fútbol. El equipo amarillo no encontraba la fluidez esperada y concedía demasiado terreno a un Racing mucho más cómodo sobre el césped.

Sergio Martínez lloró de emoción con su tanto

El segundo tanto cántabro llegó diez minutos antes del descanso. Sergio Martínez, canterano y debutante en Primera División, se sacó de la chistera un auténtico golazo para poner el 2-0 y hacer soñar al Sardinero con un estreno perfecto.

El jovencísimo futbolista celebraba el hito con las manos en la cabeza y lágrimas en los ojos.

Reacción del Villarreal en un minuto

A partir del 2-0, el Villarreal comenzó a demostrar la calidad que atesora su plantilla. Cuando peor estaba, reaccionó de forma contundente. Pape Gueye recortó distancias con un zurdazo raso ajustado al palo y, apenas un minuto después, Nicolás Pépé puso el 2-2 con otro golpeo de enorme calidad que se alojó en la escuadra con una rosca sensacional.

En cuestión de segundos, el partido había cambiado por completo. El Racing pasó de tener una ventaja cómoda a marcharse al vestuario con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad de oro, mientras que el Villarreal consiguió llegar vivo al descanso después de una primera parte en la que estuvo contra las cuerdas.

El Villarreal busca la remontada

El empate no frenó al Racing. Los cántabros salieron en la segunda mitad con la misma personalidad y volvieron a incomodar a un Villarreal que seguía sin tener el control absoluto del encuentro. Iñigo Vicente dejó varios detalles de calidad, mientras Andrés Martín volvió a disponer de una buena oportunidad para hacer el tercero.

En el otro área, Agirrezabala también comenzó a ser protagonista. El nuevo guardameta racinguista evitó que Ayoze Pérez culminara la remontada amarilla y sostuvo a los suyos en un tramo en el que el Villarreal empezó a encontrar más espacios.

Íñigo Pérez movió el banquillo con más de media hora todavía por delante, introduciendo tres cambios de golpe para intentar cambiar la dinámica. El Villarreal necesitaba un paso adelante, pero el Racing siguió compitiendo de tú a tú y mantuvo la amenaza hasta el tramo final. Las sustituciones le sentaron mejor a los locales.

El conjunto amarillo tuvo más dificultades de las previstas para hacerse con el partido. Con menos posesión de la deseada, encontró algunas opciones para acercarse al área de Agirrezabala, aunque el guardameta volvió a responder cada vez que fue exigido.

Un punto para empezar el proyecto

El marcador ya no se movió. El Villarreal se marcha de Santander con un punto que, visto el desarrollo del encuentro, puede darse por bueno después de verse dos goles abajo. El equipo de Iñigo Pérez mostró capacidad de reacción y mucha calidad individual, pero también dejó claro que todavía tiene margen para crecer y asimilar los conceptos de su nuevo entrenador.

El Racing, por su parte, se queda con la sensación de haber podido firmar un regreso triunfal a Primera División. Los de José Alberto presentaron buenos argumentos en su retorno a Primera, demostrando su contundencia y capacidad de competir hasta el final.

Ficha técnica

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Facu, min. 77), Pedro (Manu Hernando, min. 15), Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales (Diego Díaz, min. 77), Sergio Martínez (Maguette, min. 69), Íñigo Vicente; Villalibre (Zabiri, min. 69).

Villarreal CF: Luiz Junior; Mouriño (Freeman, min. 88), Foyth, Renato Veiga, Romero; Pépé (Akhomach, min. 77), Gueye, Santi Comesaña (Gerard Moreno, min. 56), Moleiro (Buchanan, min. 56); Ayoze (Macía, min. 56) y Mikautadze.

Goles: 1-0, Andrés Martín (penalti), min. 21; 2-0, Sergio Martínez, min. 34; 2-1, Gueye, min. 45; 2-2, Pépé, min. 45+1.

Árbitro: Miguel Sesma (colegio riojano). Amonestó a los locales Gustavo Puerta (min. 45+4), José Alberto López (entrenador) (min. 61) y Pablo Ramón (min. 75) y a los visitantes Foyth (min. 49), Gueye (min. 72), Mouriño (min. 87) y Romero (min. 90+3).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga EA Sports celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.413 espectadores.Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia.