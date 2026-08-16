Jenni Hermoso rompe a llorar en México antes de su posible vuelta al Atlético

La campeona del mundo rescinde los seis meses que le quedaban en Tigres de la UANL Femenil, cierra cuatro años en la Liga MX y descarta retirarse a los 36 tras abandonar México

Jenni Hermoso ha cerrado su etapa en Tigres después de alcanzar un acuerdo para rescindir los últimos seis meses de su contrato. La delantera madrileña recibió un emotivo homenaje en el Estadio Universitario antes del encuentro frente a Juárez y no pudo contener las lágrimas.

La futbolista queda libre después de cuatro años en México, repartidos entre Pachuca y Tigres. A sus 36 años no contempla la retirada y su futuro podría estar de nuevo en España, con el Atlético de Madrid situado como principal candidato para incorporarla.

Tigres, Jenni Hermoso y Monterrey sellan entre lágrimas dos años y medio

“Crecer es aprender a despedirse”. Jenni eligió esa frase para explicar una decisión que llevaba varias semanas madurándose y que pone fin a una relación iniciada en enero de 2024. No fue una despedida fría ni protocolaria. Hubo abrazos, lágrimas y un reconocimiento público de la afición antes del partido.

En el vídeo de despedida difundido por Tigres, la atacante dejó claro que el vínculo va mucho más allá de lo deportivo. “Para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto”, expresó visiblemente emocionada. Después, regaló sus botas a una seguidora como último gesto hacia una grada que siempre la trató como una de las suyas.

Hermoso abandona las Amazonas después de disputar alrededor de un centenar de encuentros y marcar una treintena de goles entre todas las competiciones. En su palmarés mexicano quedan el Apertura y el Campeón de Campeonas, dos títulos que reforzaron la hegemonía de uno de los proyectos más potentes del fútbol femenino latinoamericano.

Pachuca y Tigres convirtieron México en el refugio de la campeona mundial

La aventura mexicana de Jenni comenzó en 2022, cuando decidió abandonar el Barcelona para incorporarse a Pachuca. Con las Tuzas recuperó continuidad, asumió el liderazgo ofensivo y marcó 26 goles antes de dar el salto a Monterrey. Sumando sus dos equipos, se marcha con 56 tantos y una huella que trasciende las estadísticas.

Durante esa etapa también alcanzó el mayor éxito de su carrera internacional. Jenni conquistó el Mundial de 2023 con España mientras pertenecía a la Liga MX, convirtiéndose en una de las grandes embajadoras de la competición. México fue además su refugio durante los meses de enorme exposición pública y presión que siguieron al torneo disputado en Australia y Nueva Zelanda.

“México me protegió de muchas cosas”, reconoció durante su despedida. Allí encontró distancia, afecto y un entorno en el que pudo volver a centrarse en el fútbol. También descubrió otra versión de sí misma, más alejada del ruido que acompañó a los momentos más difíciles de su carrera.

El Atlético de Madrid aparece en el horizonte de Jenni Hermoso

Su salida de Tigres no significa el final. La futbolista pretende continuar compitiendo y maneja diferentes posibilidades en Europa, aunque el Atlético de Madrid emerge como el destino con mayor carga sentimental.

Un regreso a Alcalá de Henares supondría la tercera etapa de Jenni como rojiblanca. Se formó en la cantera del Atlético y permaneció en el primer equipo hasta 2010. Ocho años después regresó para firmar una temporada sobresaliente: anotó 24 goles en 28 partidos de Liga y levantó el campeonato antes de volver al Barcelona.

La posible operación tendría algo de vuelta a casa, pero no sería únicamente un fichaje nostálgico. Hermoso conserva su capacidad para jugar entre líneas, descargar de espaldas y aparecer en el área. Su experiencia también ofrecería una referencia importante para un vestuario joven y con aspiraciones de recuperar protagonismo en la Liga F.

La Liga MX pierde a Jenni Hermoso mientras España espera su siguiente paso

Pachuca y Tigres disfrutaron de una futbolista diferente, capaz de actuar como delantera, mediapunta o centrocampista ofensiva. Su influencia no se limitó al gol: mejoró a las jugadoras de su entorno, atrajo atención internacional hacia el campeonato y ayudó a consolidar el crecimiento del fútbol femenino mexicano.

Jenni se marcha sin cerrar definitivamente la puerta. Quiere seguir jugando, encontrar un proyecto competitivo y decidir con calma el que podría ser el último gran desafío de su carrera. México se queda con sus goles y ella regresa al mercado como agente libre, con España pendiente de una historia que todavía tiene capítulos por escribir.