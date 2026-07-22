Alba Redondo deja el Real Madrid y ficha por la Juventus

La delantera española firma hasta 2028 y busca recuperar protagonismo en Turín tras despedirse del conjunto blanco con 30 goles en 80 partidos oficiales

Alba Redondo abre una nueva etapa lejos del fútbol español. El Real Madrid y la Juventus han hecho oficial el traspaso de la delantera manchega, que abandona Valdebebas después de dos temporadas y se compromete con el conjunto italiano hasta el 30 de junio de 2028.

La atacante de 29 años buscaba un proyecto que le garantizara mayor protagonismo después de perder peso en los planes de Pau Quesada. La Juventus se impuso a otros pretendientes y le entrega la responsabilidad de liderar su ataque en su primera experiencia fuera de España.

Alba Redondo firma dos temporadas con la Juventus

La operación quedó cerrada después de que Alba Redondo superara el reconocimiento médico en Turín. Ambos clubes confirmaron este miércoles el acuerdo, aunque ninguno de ellos reveló oficialmente la cantidad abonada por la entidad italiana.

Según informa AS, el Real Madrid recibirá una cifra inferior a los 150.000 euros por una futbolista que todavía tenía contrato hasta junio de 2027. La Juventus evita así esperar a que quedara libre y acelera para incorporar a la delantera desde el comienzo de la pretemporada.

La internacional española ha firmado hasta 2028 y lucirá el dorsal 20. No se trata de una elección casual: ese número recuerda al 20 de agosto de 2023, fecha en la que España derrotó a Inglaterra y se proclamó campeona del mundo por primera vez en Australia y Nueva Zelanda.

“Es la primera vez que lo llevo y quiero que tenga un significado especial para mí”, explicó la atacante durante su presentación. Redondo llega con el objetivo de recuperar sensaciones y encontrar la continuidad que no tuvo durante su última temporada en Madrid.

El Real Madrid pierde a Alba Redondo

Alba Redondo se marcha del Real Madrid con un balance de 80 partidos y 30 goles desde su llegada en el verano de 2024. A esas cifras añadió seis asistencias y terminó su etapa como una de las máximas anotadoras en la todavía corta historia de la sección femenina madridista.

La delantera aterrizó en Valdebebas después de consolidarse como una de las goleadoras más fiables de la Liga F con el Levante. En su última campaña como granota marcó 18 tantos en 32 encuentros, rendimiento que llevó al Real Madrid a incorporarla cuando terminó su contrato.

Su primera temporada mantuvo esa tendencia, pero su presencia fue reduciéndose posteriormente. La atacante entendía que necesitaba más minutos para recuperar su mejor versión y conservar sus opciones de disputar con España el Mundial de Brasil 2027, donde la selección defenderá el título logrado cuatro años antes.

La propia jugadora reconoció que el último curso había sido complicado: “Mi objetivo es reencontrarme. La pasada temporada fue bastante dura desde el punto de vista deportivo y quiero volver a ser una jugadora que se divierte en el campo”.

La Juventus le ofrece el protagonismo que buscaba

La Juventus convirtió a Alba Redondo en una prioridad porque necesitaba una referencia ofensiva. El proyecto italiano le reserva un papel central, con responsabilidad en el gol y libertad para explotar su movilidad, su capacidad para atacar los espacios y su trabajo lejos del área.

La presencia de Isaac Guerrero en el banquillo resultó decisiva. El entrenador español conoce bien las características de la atacante y le ha presentado un proyecto en el que podrá actuar como una de las líderes del equipo. La idea de juego y el protagonismo prometido permitieron a la Juventus tomar ventaja en las negociaciones.

“Desde la primera videollamada me demostraron muchísimo cariño y sentí que me querían desde el principio. El proyecto que me enseñaron es realmente interesante y por eso no tuve que pensármelo dos veces”, señaló la nueva jugadora juventina.

En Turín también coincidirá con futbolistas que ya conoce, como Estela Carbonell y Tatiana Pinto. Ambas le transmitieron buenas referencias sobre el funcionamiento interno del club y facilitaron su decisión de trasladarse a Italia.

Roma y Gotham también querían a Alba Redondo

La Juventus tuvo que superar la competencia de varios clubes. Roma y Gotham estuvieron entre las alternativas manejadas por una jugadora que había decidido cerrar su ciclo en el Real Madrid y que también despertó interés en otros campeonatos.

La Roma le permitía continuar en la Serie A dentro de otro proyecto aspirante a los títulos, mientras el Gotham ofrecía la posibilidad de incorporarse a la liga estadounidense. Alba eligió Turín porque la propuesta combinaba las condiciones económicas que buscaba con una función deportiva relevante.

La Juventus pretende recuperar el dominio perdido en Italia después de terminar tercera durante la pasada temporada. La incorporación de la manchega forma parte de una reconstrucción que también incluye a la española Júlia Bartel y a jugadoras como Maëlle Khelifi y N’Guessan Sylla.

Una campeona del mundo para recuperar el trono italiano

La nueva atacante de la Juventus fue una pieza importante en el Mundial femenino de 2023. Disputó los siete partidos de España y marcó tres goles durante el camino hacia el título, después de llegar al torneo como máxima goleadora de la Liga F con 27 tantos.

Su palmarés internacional también incluye las dos primeras ediciones de la Nations League conquistadas por la Selección española. A sus 29 años, afronta el movimiento con la experiencia necesaria para asumir responsabilidades dentro de un vestuario en proceso de renovación.

Alba Redondo no ha elegido Turín únicamente para cambiar de camiseta. Busca volver a sentirse decisiva, recuperar la alegría sobre el césped y llegar al Mundial 2027 con los minutos que necesitaba. Su primer mensaje a la afición italiana resume el reto: “Quiero hacer felices a los seguidores de la Juventus”.