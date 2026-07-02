El Sevilla activa el Nivel 2 de la planificación: anuncia dos fichajes seguidos después de las seis renovaciones

Este jueves, Sandra Castelló se ha unido a Laura Pérez, que llegó el miércoles para inaugurar un mercado estival de transferencias que ha empezado con hiperactividad en el primer equipo nervionense

El Sevilla FC Femenino sigue pisando a fondo el acelerador de la planificación para la temporada 2026/2027 y en los dos últimos días ha activado la segunda fase de su hoja de ruta. La primera concluyó con el sexto y último anuncio de renovación. El más importante, el del entrenador David Losada. Antes, ampliaron contrato sus pupilas Iris Arnáiz, Alicia Redondo, Fatou Kanteh, Gemma Gili y Raquel Morcillo; así como se despidieron Débora García, Chantal Hagel y Julia Torres.

Esas salidas han sido compensadas con la oficialidad de los dos primeros refuerzos: la atacante Laura Pérez y la centrocampista Sandra Castelló han llegado en sólo dos días del mercado estival de fichajes en la Liga F. En medio de esta catarata de noticias, el primer equipo femenino arrancará la pretemporada el próximo 13 de julio con las clásicas pruebas médicas previas a los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El curso 26/27 arrancará oficialmente el último fin de semana de agosto con una visita al RC Deportivo de La Coruña en la primera jornada liguera.

El Sevilla anuncia su segundo fichaje: Sandra Castelló, procedente del CD Tenerife

Este mismo jueves, el Sevilla FC ha anunciado el fichaje de Sandra Castelló, centrocampista defensiva de 32 años que llega del CD Tenerife y firma por una temporada. "Gran inteligencia táctica, capacidad de trabajo y liderazgo" son las características que el club nervionense destaca de esta experimentada jugadora valenciana que acumula más de 250 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino español y suma 10 goles a pesar de su rol defensivo. Antes de brillar en tierras canarias fue una de las piezas esenciales del Sporting Club de Huelva.

"Tenía ganas de vivir una experiencia diferente y en un club como el Sevilla FC, que lleva muchos años en la élite. Para mí fue una gran satisfacción recibir la llamada de Amparo y poder venir aquí a aportar mi granito de arena para quedar lo más arriba posible", ha destacado en su primera entrevista como blanquirroja, concedida a SevillaFC+. Aunque no le costó convencerse, también pidió referencias en el vestuario.

"Hablé con Cheza, que me habló muy bien de la ciudad, de todo lo que ofrecía el club y de que el equipo se mantiene como un bloque consolidado. También con Jassina Blom, que se está recuperando y está muy contenta. Conozco a muchas compañeras y creo que me voy a sentir muy cómoda", ha augurado Sandra Castello, que promete dar el cien por cien. "Me defino como una jugadora muy trabajadora que se sacrifica por las compañeras. Vengo a aportar todo lo que pueda y tengo muchas ganas de empezar".

Laura Pérez, como en casa: quinta sevillista con pasado en el Granada CF

Si este jueves ha sido el día de Sandrá Castelló, el mismísimo miércoles 1 de julio el Sevilla FC hizo oficial el fichaje de la atacante Laura Pérez, procedente del Granada CF. La extremo diestra nazarí, de 28 años, afronta su primera aventura lejos del club de su ciudad, donde ha militado durante 13 temporadas y ha acumulado 80 partidos en Liga F, con 12 goles más 20 asistencias.

El club destaca que es una futbolista "versátil, dinámica y veloz, con capacidad de asociación y visión de juego". Además, confía en que su adaptación será sencilla, ya que coincidirá con Alicia, Isa Álvarez, Raquel y Esther Martín-Pozuelo, sus excompañeras en el conjunto rojiblanco: "Estoy muy ilusionada. Llevo muchos años en un mismo club, pero vengo con ilusión de afrontar este nuevo reto, empezar esta nueva etapa y con ganas de empezar una temporada bonita".

"Afronto nuevos objetivos, con crecimiento deportivo y personal, después de 13 temporadas en Granada. El proyecto del Sevilla FC era lo que más encajaba dentro de mis preferencias personales y deportivas. La ciudad me encanta, está cerca de Granada, y el proyecto me ilusionaba desde el primer día. Vine aquí muchas veces como rival y tengo ganas de ponerme esta camiseta", ha manifestado a modo de presentación en una charla con los medios del club.