El Real Madrid dice no a Pau Gasol y abre una grieta en la Liga F

El club blanco rechaza adherirse al acuerdo de inversión de 55 millones con Gasol16 Ventures y alerta del impacto económico del plan hasta 2051, en un símil con el acuerdo CVC firmado por LaLiga

El Real Madrid ha decidido quedarse fuera del acuerdo de inversión aprobado por la Liga F con Gasol16 Ventures, el vehículo vinculado a Pau Gasol junto a Fortified Partners. La operación, valorada en 55 millones de euros, busca acelerar el crecimiento del fútbol femenino profesional en España.

La entidad blanca, sin embargo, considera que el modelo no encaja con una idea de crecimiento basada en la sostenibilidad, la transparencia y la autonomía de los clubes. Su negativa abre una grieta importante dentro de la competición, como ya ocurrió con el acuerdo CVC en LaLiga masculina.

El Real Madrid rechaza el acuerdo entre Liga F y Pau Gasol

El Real Madrid comunicó oficialmente que no participará en el acuerdo de inversión aprobado en la Asamblea de la Liga F celebrada el pasado lunes 29 de junio. La decisión no es aislada, ya que, según el propio club, también ha sido adoptada por una cuarta parte de los equipos de la competición.

El acuerdo sí salió adelante por mayoría reforzada de dos tercios. La Liga F lo presenta como una inyección clave para impulsar la profesionalización, la expansión internacional y el crecimiento comercial del campeonato femenino.

Pero el Real Madrid ha decidido marcar distancia. En su comunicado, el club sostiene que la operación “no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino” que defiende. El mensaje es claro: la entidad no discute la necesidad de crecer, sino la fórmula elegida para financiar ese crecimiento.

Gasol16 Ventures aporta 55 millones a cambio de ingresos futuros

El punto más sensible está en la estructura económica. La operación contempla una aportación de 55 millones de euros por parte de Gasol16 Ventures, grupo vinculado a Pau Gasol, junto a Fortified Partners, durante las próximas cuatro temporadas.

Según expone el Real Madrid, el inversor privado obtendría hasta junio de 2051 un porcentaje de los ingresos comerciales futuros de la competición, que se movería entre el 35% y el 49%. Ese horizonte temporal es el que ha encendido todas las alarmas en el club blanco.

La comparación con el acuerdo de CVC en el fútbol masculino aparece de forma natural. No es la misma operación, pero sí comparte una idea de fondo muy polémica: recibir una inyección económica inmediata a cambio de comprometer una parte relevante de los ingresos futuros durante décadas.

El Real Madrid avisa del coste para los próximos 25 años

El reparto económico también ha sido detallado por la entidad madridista. De los 55 millones, los clubes adheridos percibirían 40 millones entre todos. Otros 12 millones irían destinados a la Liga F y tres millones se utilizarían para adquirir determinados derechos de imagen de algunas jugadoras.

Para el Real Madrid, el problema no está solo en la cantidad que entra ahora, sino en lo que se deja de percibir después. El club entiende que los equipos que se adhieran al acuerdo recibirán financiación inmediata, pero a cambio renunciarán durante 25 años a un porcentaje de los ingresos comerciales futuros.

El Real Madrid pide que no haya castigo por quedarse fuera del acuerdo en la Liga F

El comunicado del Real Madrid también introduce otro elemento importante: la naturaleza voluntaria del acuerdo. El club asegura que respeta la decisión de los equipos que han considerado conveniente adherirse, pero exige que quedarse fuera no tenga consecuencias económicas ni institucionales.

Ese punto puede abrir otro frente dentro de la competición. Si algunos clubes reciben financiación y otros no, la Liga F deberá gestionar cómo se articula la convivencia entre adheridos y no adheridos sin generar agravios competitivos, comerciales o de gobernanza.

El Real Madrid advierte, además, de que el modelo aprobado afectará también a clubes que se incorporen en el futuro a la Liga F. Esos equipos quedarían vinculados por una estructura que no votaron y de la que tampoco se beneficiaron en el reparto inicial.

El Real Madrid abre una grieta en el crecimiento de la Liga F

La decisión del Real Madrid llega en un momento clave para el fútbol femenino español. La Liga F busca más inversión, más visibilidad, mejores estructuras y un modelo comercial capaz de competir con las grandes ligas europeas. El acuerdo con Pau Gasol iba en esa dirección.

Pero la negativa blanca introduce una duda de fondo: si el crecimiento debe acelerarse con capital privado aunque eso implique ceder ingresos futuros, o si debe avanzar de forma más lenta, con mayor control de los clubes sobre sus recursos comerciales.

La operación sigue adelante, pero el mensaje del club blanco deja una advertencia clara. El fútbol femenino necesita inversión, pero también consenso. Y, por ahora, el acuerdo de Pau Gasol ha traído dinero, ambición y una división que puede marcar el futuro de la Liga F.