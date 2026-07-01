Inglaterra - RD Congo: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Inglaterra y RD Congo se medirán este miércoles a partir de las 18:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador se medirá a México en los octavos de final del Mundial

Inglaterra y RD Congo vivirán este miércoles uno de los duelos de dieciseisavos del Mundial que sobre el papel se podría decir que está más desigualado. El combinado dirigido por Thomas Tuchel ha dado un gran nivel en la fase de grupos aunque delante tiene a un combinado congoleño que fue capaz de sacar un valioso empate en la primera jornada ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Nombres como Harry Kane y Bellingham tratarán de que el nombre de Inglaterra no pase a engordar la lista de sorpresas en este Mundial tras la eliminación de Países Bajos o Alemania.

Horario y dónde ver en tv el Inglaterra - RD Congo de dieciseisavos del Mundial

El encuentro entre Inglaterra y RD Congo dará comienzo a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) una menos en Canarias. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y para poder seguirlo en televisión los espectadores de España podrán verlo a través de DAZN, Movistar Plus+ y La 1 de Televisión Española. Esta última es la única cadena que está emitiendo partidos del Mundial en abierto.

Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes la previa del encuentro, con todos los datos del mismo y estando al tanto de las novedades de última hora tanto de Inglaterra como de RD Congo. Una vez que el balón empiece a rodar en Atlanta, podrá seguir el minuto a minuto entre Inglaterra y RD Congo, la crónica del duelo y las noticias más destacadas de este duelo de dieciseisavos del Mundial.

Alineaciones probables de Inglaterra hoy en los dieciseisavos del Mundial 2026

La Inglaterra de Thomas Tuchel tendrá que desvelar este miércoles la incógnita que supone quién ocupara el puesto de lateral derecho por las molestias que acumulan Reece James y Jarrel Quansah. Podría ser Spence el que ocupe dicha posición desde el inicio en el sistema de Tuchel. Luego, el seleccionador alemán tendrá que reajustar la posición de Bellingham dentro del sistema por la vuelta de Rice:

Once posible de Inglaterra: Pickford, Spence, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Rashford, Kane.

Alineación probable de RD Congo hoy en el Mundial 2026

En el once de la RD Congo que dirige desde el banquillo Sebastian Desabre podría haber novedades con los acompañantes en el centro del campo de Moutoussamy. Mbuku y Sadiki han ganado importancia en el último tramo de la fase de grupos.

Once posible de RD Congo: Mpasi, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Wan-Bissaka, Sadiki, Moutoussamy, Mbuku, Masuaku, Bakambu y Wissa.