Sevilla - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Sevilla y Rayo Vallecano que servirá para que andaluces y madrileños comiencen su andadura en la temporada 2026/27 de Primera división. El choque dará comienzo a partir de las 21:30 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

¡¡¡Hola buenas tardes!! Sean bienvenidos al duelo de la jornada 1 de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Rayo Vallecano. El fútbol vuelve al Sánchez Pizjuán y lo hace con el duelo entre Sevilla y Rayo. Luis García deberá 'conformarse' con los jugadores que tiene después de haber pedido más fichajes en la última rueda de prensa.

El duelo entre Sevilla y Rayo Vallecano está marcado por la ilusión propia que siempre supone el arranque de temporada. Pero si se indaga un poco más, en el Sevilla se ha vivido (se está viviendo) un verano marcado por importantes movimientos, tanto en el apartado de salidas como en el de llegadas. El Rayo Vallecano por su parte ha visto como por el momento tendrá que jugar como local en Butarque , estadio habitual del Leganés.

El fichaje de Robbie Ure es una de las noticias que más ha ilusionado en el entorno del Sevilla en los últimos días. El delantero escocés llega después de que los andaluces hayan pagado en torno a seis millones de euros al Sirius de Suecia .

Por otro lado, el Rayo Vallecano , que estrena a Beñat San José como nuevo entrenador tras la salida rumbo al Villarreal, ha hecho una importante caja con dos salidas. Mendy dejó más de 23 millones de euros tras poner rumbo al Hull City y el último en salir, Pep Chavarría , que dejó tierras madrileñas para vestirse con los colores del Chelsea por 19 'kilos'. Ahora solo falta que el Rayo Vallecano sea capaz de transformar esos importantes ingresos en calidad sobre el terreno de juego.

Antes apuntábamos a las declaraciones de Luis García Plaza en las que pedía más fichajes y hablaba de la cruda realidad de los de Nervión . " Quedan tres semanas y creo que el equipo no tendrá nada que ver cuando concluya el mercado, puede haber muchos cambios en el once. La plantilla no está terminada y para mañana tenemos 17 profesionales, con 15 de campo, algunos debutantes en categoría y completaremos con seis con dorsal de filial", apuntó el técnico del Sevilla.

Luis García Plaza formará con Vlachodimos en portería, defensa conformada por Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas y Suazo . Centro del campo para Nico Guillén , que debuta en Primera, Agoumé, Rubén Vargas, Guridi y Oso . La punta de ataque será para Isaac Romero .

El Rayo Vallecano , que se estrena con Beñat San José como entrenador que al mismo tiempo también debuta en Primera división como técnico, jugará con: Batalla en portería, Baillu, Pelayo Fernández, Lejeune y Ratiu en defensa. Centro del campo para Unai López, Óscar Valentín, Isi Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García. La punta de ataque será para Alemao.

Nico Guillén está siendo una de las grandes sorpresas del Sevilla en lo que va de pretemporada. Tras cumplir con creces en el Sevilla Atlético el pasado curso. el centrocampista onubense ha participado en seis de los siete amistosos que han disputado los de García Plaza . Ante Leverkusen y Nijmegen jugó el encuentro completo.

Así llegaba el Sevilla al Sánchez Pizjuán en el que será su primer partido de LaLiga. Hay una gran expectación en relación al último fichaje Robbie. Aunque este sábado tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.

En esta tanda de partidos, el Sevilla solo ha sumado dos derrotas ante Cracovia y ante el Leverkusen en el que fue el último amistoso para los de Nervión . El resto de partidos se saldó con triunfo para el Sevilla. En cuanto a los goles, el Sevilla marcó ocho goles y encajó cinco.

El Sevilla, a las órdenes de Luis García Plaza , fue uno de los equipos que más temprano regresó al trabajo. Un total de siete encuentros amistosos ha disputado el Sevilla en este verano.

El Sevilla quiso tener un bonito detalle con Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano, en la previa del duelo a través de un mensaje en sus redes sociales. El Sevilla publicó un mensaje en el que aparecía un botellín de Cruzcampo con el Sánchez Pizjuán de foto y un cartel en el que se podía leer "reservado para Isi".

Aproximadamente unos 20 minutos para que arranque el duelo entre Sevilla y Rayo Vallecano. El choque que se disputará en el Sánchez Pizjuán será el segundo de la jornada 1 de LaLiga EA Sports ya que desde la s19.30 se está disputando el Deportivo Alavés - Getafe en Mendizorroza.

"Agradecerle al jugador y a la familia, el haber decidido venir a un proyecto ilusionante. Sus números hablan por sí solos y hay que tener paciencia con ellos", también comentó el dirigente sobre el delantero sueco en declaraciones para Movistar.

"Ya viene con un recorrido importante en la Liga francesa. Nos va a dar un rendimiento a corto, medio y largo plazo", declaró Carlos Jiménez, el secretario técnico del Sevilla.

Sevilla y Rayo Vallecano serán los encargados de disputar el segundo encuentro de la jornada 1 de LaLiga EA Sports después de que Deportivo Alavés y Getafe hayan levantado el telón de la 2026/27 en Primera división. Si una palabra define a Sevilla y Rayo Vallecano en este arranque de temporada es la de ilusión pero sin embargo, según se mire a Nervión o a Vallecas, las circunstancias y los problemas parecen muy diferentes.

En el Sevilla, la petición de Luis García Plaza de más fichajes ha marcado las horas previas al duelo de la jornada 1 de LaLiga EA Sport. En el Rayo Vallecano, con Beñat San José debutando en Primera división como entrenador, la salida obligada del Estadio de Vallecas ha sido una de las grandes noticias del cuadro madrileño en estas últimas semanas. El Rayo Vallecano jugará, por el momento, como local en el Estadio de Butarque, que es donde habitualmente lo hace el Leganés.

Sevilla - Rayo Vallecano en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Sevilla de Luis García Plaza se quiere agarrar en este arranque de temporada en LaLiga EA Sports a las buenas sensaciones que ha dejado el equipo de Nervión en esta pretemporada. El Sevilla fue uno de los equipos que antes empezó a trabajar durante este verano y esto ha traído un total de siete amistosos de diferente nivel en el que Luis García Plaza ha podido ir encajando las piezas de cara al arranque de temporada. Solo dos derrotas en esta tanta de encuentros y algunos momentos para la esperanza de una temporada tranquila ante equipos como el Leverkusen o el Ceuta.

Un total de siete fichajes ha realizado el Sevilla, que aprovechando la situación de agente libre de alguno de ellos como es el caso de Guridi, Juan Iglesias o Arouna Saganta, ha tratado de dotar a García Plaza de todos los mimbres posibles para tener una temporada tranquila. El fichaje que más ilusiona es el del escocés Ure Robbie, por el que el Sevilla ha pagado en torno a seis millones de euros.

Sevilla - Rayo Vallecano hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano tuvo que despedirse de Iñigo Pérez, que ahora dirige al Villarreal y que como último servicio llevó a los vallecanos la final de la Europa Conference League en la que cayeron por la mínima ante el Crystal Palace. Ahora le toca a Beñat San José, que se ha ganado el salto a Primera tras un gran trabajo en el Eibar en la última temporada y media, el tratar de que los rayistas no sufran en exceso el exilio a Butarque. Solo cuatro amistosos ha disputado el Rayo Vallecano con más dudas que certezas tras sumar tres derrotas y solo un triunfo. En lo que al mercado se refiere, las salidas de Mendy por más de 23 millones al Hull City y Pep Chavarría por 19 'kilos' al Chelsea han marcado el verano para el Rayo Vallecano.

Enfrentamientos previos entre Sevilla y Rayo Vallecano

El Sevilla fue incapaz la pasada temporada de ganarle al Rayo Vallecano en la visita de los madrileños al Sánchez Pizjuán. Si lograron llevarse los tres puntos los andaluces en su visita a Vallecas, allá por el mes de septiembre. Un gol de Akor Adams en el tramo final del encuentro le dio los tres puntos al Sevilla. Este sábado en Nervión, el Sevilla no podrá contar con el nigeriano ya que a final de julio puso rumbo al Venezia italiano.