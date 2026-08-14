El Rayo acelera en reforzar la plantilla a pocas horas del comienzo de LaLiga

El Rayo Vallecano acelera su planificación a pocas horas del inicio de LaLiga. El conjunto franjirrojo ha oficializado dos salidas millonarias y ha anunciado la llegada de Giorgi Tsitaishvili, que se suma a Marash Kumbulla como segundo refuerzo del verano

Quedan horas para el comienzo de LaLiga y es ahora cuando el Rayo Vallecano ha comenzado a acelerar su planificación para la temporada 2026/27. Después de semanas donde no se han pronunciado, el conjunto franjirrojo ha oficializado dos salidas y ha cerrado la incorporación de Giorgi Tsitaishvili, que se suma a Marash Kumbulla como segundo refuerzo del verano.

Después de una temporada de diez, con clasificación europea incluida, el club afrontaba el nuevo curso con importantes cambios que se han hecho en un mercado donde han ido demasiado lento. Iñigo Pérez dejó el banquillo y Óscar Trejo puso fin a su etapa como jugador, dos figuras relevantes del equipo que llevó al barrio de Vallecas a vivir una campaña para el recuerdo.

Para ocupar el banquillo, la entidad apostó por Beñat San José. El técnico vasco, seguido desde hacía tiempo por el Rayo, aterrizó después de una destacada temporada al frente del Eibar con el objetivo de mantener la competitividad de un equipo que tendrá que compaginar LaLiga con su aventura europea.

Sin embargo, el nuevo proyecto comenzó con más incógnitas que certezas. Las cesiones finalizaron, Mumin, 'Pacha' Espino y 'Chocota' no continuaron y la plantilla inició la pretemporada sin demasiadas novedades. A ello se añadió la situación del estadio de Vallecas, después de que la Comunidad de Madrid anunciara la retirada de la concesión y una intervención de urgencia en el recinto.

Y en medio de este caos es cuando empiezan a acelerar. El primer movimiento fue la llegada de Marash Kumbulla, cedido por la Roma hasta final de temporada. El central albanés regresa así a LaLiga después de su paso por el Espanyol, donde disputó 35 partidos ligueros, y por el Mallorca, experiencia que estuvo condicionada por sus problemas físicos.

Ahora, el Rayo ha dado un nuevo paso adelante con dos operaciones de salida de enorme importancia económica. Pep Chavarría ha puesto rumbo al Chelsea por 21 millones de euros más otros tres en variables, mientras que Nobel Mendy ha sido traspasado al Hull City por 25 millones.

Ambas operaciones suponen un hito para la entidad vallecana. Los dos futbolistas se convierten en las ventas más caras de la historia del Rayo, superando los diez millones de euros que el Espanyol pagó en su día por Adrián Embarba. En el caso de Chavarría, además, se marcha uno de los jugadores que más tiempo llevaba defendiendo la franja, con 125 encuentros disputados con el primer equipo.

Tsitaishvili, segundo refuerzo

El Rayo también ha anunciado la incorporación de Giorgi Tsitaishvili, extremo georgiano que llega como agente libre tras finalizar su vinculación con el Dinamo de Kiev. El futbolista ha firmado hasta junio de 2029.

Tsitaishvili ya conoce el fútbol español. Durante la temporada 2024/25 defendió la camiseta del Granada, donde dejó buenas sensaciones gracias a su capacidad para jugar por ambas bandas, especialmente partiendo desde la izquierda para buscar situaciones de uno contra uno y aparecer por dentro.

Su llegada pretende cubrir el hueco dejado por Ilias Akhomach y ofrecer a Beñat San José una alternativa ofensiva más. El Rayo considera prácticamente cerrada su línea de ataque, aunque no descarta aprovechar alguna oportunidad de mercado que pueda aparecer antes del cierre del periodo de fichajes.

Las prioridades, ahora, pasan por reforzar el lateral izquierdo, donde han aparecido nombres como Adrià Pedrosa o Álex Moreno, y por incorporar un centrocampista de perfil defensivo si finalmente Pathé Ciss abandona Vallecas.

El Rayo ha tardado en ponerse en marcha, pero ya ha empezado a mover ficha. Dos ventas históricas, dos incorporaciones y una plantilla que comienza a tomar forma a las puertas del estreno liguero.