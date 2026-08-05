Martín Presa rompe su silencio y lanza un aviso: "Si el Rayo no juega en Vallecas, nos manda a Segunda"

Martín Presa rompe su silencio tras la crisis de Vallecas, admite el error administrativo del Rayo Vallecano y pide perdón, pero defiende que el estadio es seguro y está "mejor que nunca" en una entrevista para Marca. El presidente confía en jugar ante el Alavés y alerta del riesgo deportivo

El futuro del Rayo Vallecano sigue pendiente de una decisión de la Comunidad de Madrid. A menos de dos semanas del estreno liguero como local frente al Alavés, la incertidumbre sobre si el equipo podrá jugar en el estadio de Vallecas continúa marcando la actualidad franjirroja. La apertura de un expediente para extinguir la concesión del recinto, tras detectarse supuestas deficiencias de seguridad y salubridad, ha desencadenado una crisis institucional que mantiene en vilo al club, a la afición y a LaLiga. El presidente Martín Presa ha decidido romper su silencio en una entrevista para Marca dando a conocer su versión sobre los hechos.

Un error administrativo que desató la tormenta

Ya ha pasado una semana de incertidumbre y Martin Presa ha acudido a hablar con un amplio dossier de documentos bajo el brazo para defender la actuación del Rayo Vallecano. El dirigente comenzó su intervención pidiendo disculpas por el error que originó el conflicto con la Comunidad de Madrid y que ha puesto en peligro la concesión del estadio de Vallecas. Admitió que el club no respondió dentro del plazo establecido a un requerimiento administrativo debido a un "error humano", aunque insistió en que nunca existió voluntad de ocultar información ni de dificultar el trabajo de la administración. "Lo primero es pedir disculpas", afirmó, asegurando que lo hará "las veces que haga falta".

Presa recordó que la concesión del estadio no ha sido retirada de forma definitiva, sino que se encuentra inmersa en un expediente administrativo que todavía permite presentar alegaciones. A su juicio, el castigo debe ser proporcional al fallo cometido y defendió que una simple llamada de aviso habría permitido solucionar el problema antes de alcanzar las dimensiones actuales. "No hubo ni dejadez, ni negligencia, ni voluntad de ocultar nada", insistió más adelante, comparando la situación con "saltarse un semáforo y recibir una condena perpetua".

Presa carga contra la auditoría y defiende la seguridad de Vallecas

Parte de la entrevista se centró en desmontar el informe de más de cien páginas elaborado por la Comunidad de Madrid, en el que se cuestionan las condiciones de seguridad y salubridad del estadio. Según explicó, el documento se realizó tras una inspección visual y sin que el auditor tuviera acceso a toda la documentación técnica del recinto. Presa aseguró que el trabajador fue atendido por el conserje del estadio, quien no podía facilitar información especializada ni entregar informes de mantenimiento, por lo que considera que muchas de las conclusiones parten de una ausencia documental y no de deficiencias reales. Por ese motivo, el Rayo ha encargado una auditoría independiente con la que pretende rebatir la mayoría de las conclusiones del informe autonómico. "Estamos seguros de que no responde a la situación veraz", afirmó.

El dirigente también respondió a las críticas surgidas durante los últimos días por la actividad registrada en el estadio, donde varios trabajadores realizaron labores de limpieza y mantenimiento. Lejos de admitir una actuación improvisada, defendió que el club lleva años invirtiendo en la conservación del recinto. "El dato mata al relato", afirmó antes de rechazar que Vallecas haya sido abandonado. "No puedo admitir que se diga que el Rayo no tiene mantenimiento".

Para sostener esa afirmación, Presa mostró documentación sobre el plan de autoprotección del estadio, obligatorio para la celebración de partidos oficiales y supervisado por LaLiga y las Fuerzas de Seguridad. Explicó que existen protocolos de evacuación, revisiones periódicas y coordinación con la Policía antes de cada encuentro. Además, detalló que los sistemas contra incendios cuentan con empresa mantenedora, que los detectores de humo funcionan correctamente, que los extintores están revisados y que las luces de emergencia permanecen operativas. Como principal argumento, recordó que desde su llegada a la presidencia del Rayo, en 2011, el estadio ha acogido más de 300 encuentros oficiales sin registrar un solo incidente relacionado con la seguridad. "Si hubiera existido un problema real, ya habría ocurrido algo en todo este tiempo", vino a defender el máximo dirigente franjirrojo.

La limpieza, las palomas y los millones invertidos

Otro de los aspectos que abordó fue la imagen de suciedad mostrada en algunas fotografías difundidas durante los últimos días. Presa reconoció que Vallecas es un estadio antiguo y que requiere un esfuerzo constante de mantenimiento, aunque rechazó que exista un problema estructural de salubridad.

El principal inconveniente es la elevada presencia de palomas, una situación que asegura haber intentado solucionar tras conocer diferentes sistemas empleados en estadios estadounidenses durante el Mundial. También lamentó la desaparición de numerosos cubos de basura, pese a que el club continúa abonando la correspondiente tasa municipal. El presidente insistió en que el recinto se limpia antes y después de cada partido y defendió que muchas de las imágenes difundidas corresponden a momentos puntuales en los que se estaban realizando trabajos de reorganización o desmontaje de elementos instalados para competiciones de UEFA y LaLiga. Para reforzar esa versión, aseguró disponer de un acta notarial elaborada la semana anterior con fotografías de todas las dependencias y de los baños del estadio que, según indicó, certifica que las instalaciones presentan unas condiciones adecuadas de limpieza y salubridad.

Presa también reivindicó el esfuerzo económico realizado por la entidad durante los últimos años. Recordó que hace dos temporadas el Rayo era el club con más incumplimientos del reglamento de estadios de LaLiga y que, tras invertir "millones" en mejoras, actualmente no presenta ninguna deficiencia. Entre las actuaciones realizadas citó la reforma de la sala de prensa, la adaptación de los vestuarios y diferentes intervenciones exigidas tanto por LaLiga como por la UEFA. "Se nos caía la cara de vergüenza hace dos años, pero ahora no hay ningún incumplimiento", afirmó convencido de que la documentación presentada terminará demostrando que el estadio reúne las condiciones necesarias para albergar partidos oficiales.

Vallecas, prioridad absoluta para el Rayo

Se mostró convencido de que el Rayo disputará el encuentro frente al Alavés en su estadio. El presidente aseguró que todos los informes internos apuntan a que Vallecas reúne las condiciones necesarias para acoger partidos oficiales y defendió que la documentación presentada avala la seguridad y la salubridad del recinto. "Si yo creyera que hay riesgo para una sola persona de las 15.000 que entran al estadio, el primero que diría que no se debe jugar soy yo", afirmó. Aun así, reconoció que el estadio "no está perfecto", aunque insistió en que ninguna de las deficiencias detectadas compromete la celebración de un encuentro de Primera División. "Si hay que subsanar algo, se nos indica y se corrige", añadió.

El dirigente también explicó por qué el club terminó designando El Plantío, en Burgos, como estadio alternativo. Antes de llegar a esa solución, el Rayo estudió distintas opciones. El Getafe, con el que mantiene una buena relación, quedó descartado por las obras del Coliseum; el Metropolitano solo podía garantizar el primer encuentro debido al calendario de conciertos y competiciones; y Butarque únicamente ofrecía disponibilidad para tres partidos.

Presa negó que el rechazo al estadio del Leganés obedeciera exclusivamente a una cuestión económica. "No era solo un tema de dinero, también de tiempos", explicó, recordando que el club debía garantizar el pago de varios encuentros cuando seguía convencido de que podría jugar en Vallecas. Finalmente, Burgos fue la opción que reunió las mejores condiciones de disponibilidad y rapidez, motivo por el que agradeció públicamente tanto al club burgalés como a su alcaldesa la ayuda prestada.

La preocupación de la afición y el riesgo deportivo

Presa reconoció el malestar de los abonados, que adquirieron su carnet sin conocer todavía dónde disputará el equipo sus primeros compromisos como local. "Lo entiendo, lo comparto y lo sufro", afirmó, destacando que para el aficionado rayista el club representa mucho más que un equipo de fútbol.

El presidente aseguró que la verdadera preocupación no reside únicamente en el desplazamiento de los encuentros, sino en el importante perjuicio deportivo que supondría comenzar la temporada lejos de Vallecas. "Jugar en casa nos hace más fuertes", explicó, recordando que el cambio de entrenador y un calendario exigente convierten el inicio de Liga en un momento especialmente delicado. En su opinión, perder ese factor podría significar "medio mandarnos a Segunda División".

Pese a la incertidumbre, evitó hablar de posibles compensaciones para los abonados porque considera prematuro dar por hecho un escenario que todavía no se ha producido. Según explicó, el club trabaja con la convicción de que el encuentro del 20 de agosto frente al Alavés se disputará finalmente en Vallecas.

En ese sentido, reveló que durante los últimos días los técnicos de la Comunidad de Madrid ya han accedido al estadio junto a representantes de LaLiga para revisar las instalaciones y la documentación aportada por el Rayo. El dirigente calificó de "muy positiva" la reunión mantenida entre ambas partes y mostró su confianza en que la colaboración permita desbloquear la situación.

También respondió a las declaraciones del consejero de Deportes, Mariano de Paco, quien había cuestionado que pudiera solucionarse en pocos días lo que no se hizo durante meses. Presa insistió en diferenciar el error administrativo del estado real del estadio. "El mantenimiento sí se ha hecho. Lo que no se remitió fue una documentación administrativa", aseguró, antes de reiterar que el club aportará informes independientes sobre la instalación eléctrica y la protección contra incendios. "Pedimos perdón, pero debe existir proporcionalidad", defendió.

Las amenazas, la defensa de su gestión y un mensaje al rayismo

Más allá de la polémica por el estadio, Presa denunció el clima de tensión que ha vivido durante los últimos días. El presidente explicó que, además de las pintadas aparecidas en el estadio y en la ciudad deportiva, su familia recibió amenazas de muerte y una corona funeraria fue depositada en el domicilio de su madre, de 86 años y con problemas cardíacos.

"Pediré perdón un millón de veces que haga falta, pero hay límites que no se pueden sobrepasar", afirmó. El dirigente descartó vender el club porque considera que hacerlo supondría ceder ante quienes utilizan "la coacción y la amenaza". Además, recordó que no es la primera vez que vive una situación similar, ya que en 2021 también sufrió un asalto a su domicilio tras una derrota del equipo. A su juicio, este tipo de comportamientos deben perseguirse y no pueden normalizarse en el fútbol español.

En el plano económico, evitó confirmar las cifras que podría ingresar el Rayo por los traspasos de Chavarría y Mendy, recordando que todavía existen operaciones abiertas, porcentajes compartidos e impuestos que afrontar antes de conocer el beneficio real. No obstante, aprovechó para reivindicar su gestión al frente de la entidad. "Si soy responsable de lo malo, también lo soy de lo bueno", afirmó, recordando que recibió un club con cerca de 100 millones de deuda y que hoy presume de uno de los mejores niveles de solvencia del fútbol español, sin depender de ventas para inscribir futbolistas.

El presidente también defendió su labor desde el punto de vista social, pese a las continuas protestas de parte de la afición. Aseguró sentirse "bastante contento" con su gestión porque siempre ha priorizado los intereses del Rayo frente a las presiones de determinados colectivos. Recordó que bajo su mandato el club ha encadenado seis temporadas consecutivas en Primera División y ha alcanzado una final europea, aunque denunció que tanto él como otros miembros de la entidad han sufrido presiones por parte de algunos grupos organizados.

Como mensaje final, agradeció la actitud mostrada por la Comunidad de Madrid durante los últimos encuentros y aseguró que el Rayo pondrá "todos los medios a su alcance" para resolver cualquier incidencia pendiente, incluso asumiendo actuaciones que no le correspondan directamente. El objetivo, insistió, es único: que el equipo vuelva a competir en Vallecas cuanto antes. "Todos perseguimos lo mismo: que el Rayo juegue en su estadio desde el primer partido como local", concluyó.