Marash Kumbulla da el 'sí' al Rayo Vallecano a falta del acuerdo con la Roma

El central albanés, propiedad del conjunto italiano, tiene encarrilado su regreso a LaLiga después de sus cesiones en Espanyol y Mallorca, tras descender a Segunda división como bermellón la pasada temporada

El Rayo Vallecano ha dado un paso decisivo para incorporar a Marash Kumbulla. El defensa albanés de 26 años ha alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto franjirrojo para continuar su carrera en Vallecas durante la temporada 2026/27.

La operación todavía necesita el visto bueno de la Roma, propietaria de sus derechos. Los clubes deberán acordar ahora la fórmula y las condiciones económicas de una nueva cesión que permitiría a Kumbulla disputar su tercera campaña consecutiva en LaLiga.

El Rayo convence a Kumbulla para volver a LaLiga

El acuerdo entre el futbolista y el conjunto madrileño ha sido adelantado por Matteo Moretto, después de que el Rayo llevara varios días presionando para convencer al internacional albanés. La entidad vallecana ya había trasladado una propuesta contractual y ha conseguido acercar posturas con el jugador. El siguiente paso será resolver la negociación con la Roma para terminar de concretar la cesión.

En Vallecas buscan aumentar la competencia en el centro de la defensa y proporcionar a Beñat San José un futbolista con experiencia inmediata en el campeonato. Su conocimiento de LaLiga evitaría un proceso de adaptación prolongado en una posición especialmente sensible, donde quedó una vacante tras la salida de Mumin.

El paso de Kumbulla por Espanyol y Mallorca

Kumbulla aterrizó en el fútbol español durante el verano de 2024 para jugar cedido en el Espanyol. En Barcelona encontró la continuidad que había perdido en Italia y terminó disputando 36 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey.

El albanés fue una pieza importante para la permanencia del conjunto perico y también aportó tres goles. Sus 1,91 metros le permitieron convertirse en una amenaza en las acciones a balón parado, además de ofrecer contundencia en el juego aéreo y capacidad para defender cerca del área.

Su rendimiento despertó el interés del Mallorca, que consiguió su cesión para la siguiente temporada. La etapa en Son Moix fue más irregular y estuvo condicionada por diferentes problemas musculares, una circunstancia que redujo su continuidad respecto al curso anterior, y que acabó con el descenso del conjunto bermellón a Segunda división.

Sin sitio en Roma, Kumbulla encadena tres cesiones

La Roma incorporó a Kumbulla en 2020 después de su irrupción en el Hellas Verona. El conjunto italiano llegó a comprometer cerca de 13,5 millones de euros, además de posibles variables, por uno de los centrales jóvenes más prometedores de la Serie A.

Durante sus primeras temporadas participó en 68 encuentros y formó parte del equipo que conquistó la Conference League en 2022 bajo las órdenes de Mourinho. Sin embargo, una grave lesión de rodilla frenó su progresión y terminó alejándolo de los planes deportivos del conjunto romano.

Después llegaron las cesiones al Sassuolo, Espanyol y Mallorca. Su paso por Barcelona demostró que podía recuperar regularidad, pero el curso posterior volvió a dejar dudas sobre su estado físico. A los 26 años, una nueva cesión al Rayo, la cuarta consecutiva, aparece como una oportunidad para encontrar la estabilidad que no ha tenido desde su salida de Roma.

Kumbulla, la apuesta del Rayo para la zaga de Beñat San José

El defensa suma experiencia en la Serie A, LaLiga y competiciones europeas, además de ser internacional absoluto con Albania desde 2019. Puede actuar tanto en una pareja de centrales como dentro de una línea de tres, ofreciendo a Beñat San José diferentes alternativas tácticas.

Su llegada aportaría altura, agresividad en los duelos y recorrido competitivo a la defensa franjirroja. El principal interrogante estará en su capacidad para recuperar la continuidad física mostrada durante su temporada en el Espanyol.

El Rayo ya ha realizado la parte más importante de la negociación al convencer al jugador. Ahora la última palabra corresponde a la Roma, con la que deberá las condiciones de una nueva cesión que busca devolver a Kumbulla a España por tercera temporada consecutiva.