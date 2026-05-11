Abdul Mumin se aleja del Rayo y activa el interés de Girona y Osasuna

El central ghanés acaba contrato el 30 de junio, ha rechazado una renovación a la baja en Vallecas y varios clubes de LaLiga ya estudian su fichaje gratis

El futuro de Abdul Mumin apunta lejos del Rayo Vallecano. El central ghanés, de 27 años, termina contrato el próximo 30 de junio y ha rechazado la última oferta de renovación del club franjirrojo, según informa el periodista Ángel García.

La situación ha despertado el interés de varios equipos de Primera división. Girona FC y CA Osasuna aparecen entre los clubes atentos a un futbolista que podría llegar libre en verano, aunque también maneja opciones fuera de España.

Abdul Mumin rechaza al Rayo Vallecano y se acerca al mercado

La continuidad de Abdul Mumin en Vallecas lleva meses en el aire. Club y jugador negocian desde hace casi un año, pero las conversaciones no han terminado de cristalizar y la última propuesta del Rayo, considerada a la baja, ha sido rechazada por el defensor.

El escenario deja al club madrileño en una posición delicada. Mumin llegó en 2022 procedente del Vitória Guimarães por cerca de 1,5 millones de euros, pero ahora puede abandonar el equipo sin dejar traspaso. Para el Rayo, perder gratis a un central con mercado sería un golpe deportivo y económico.

Girona FC y Osasuna ven una oportunidad en Abdul Mumin

El interés de Girona y Osasuna responde a una lógica clara de mercado. Mumin es un central con experiencia en LaLiga, edad competitiva y posibilidad de llegar sin coste de traspaso, tres condiciones muy atractivas para clubes que necesitan reforzar plantilla sin disparar el gasto.

En el caso del Girona, la operación encajaría dentro de una planificación que puede verse condicionada por movimientos en el banquillo y por posibles salidas en defensa. El club catalán busca perfiles físicos, con margen y conocimiento de la competición, y Mumin cumple buena parte de esos requisitos.

Osasuna, por su parte, tiene una necesidad más concreta. El club navarro sigue pendiente del futuro de Enzo Boyomo, que vuelve a estar en el radar de la Premier League. Equipos como Everton, Brighton, Sunderland o Ipswich Town han sido relacionados con el central, por lo que anticiparse con un posible recambio sería una maniobra estratégica.

Abdul Mumin busca recuperar estabilidad tras una lesión muy dura

La situación de Mumin no se entiende sin su contexto físico reciente. El central sufrió en marzo de 2025 una rotura del ligamento cruzado anterior que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de 400 días.

Su regreso ante el RCD Espanyol, en la jornada 33, fue una de las imágenes más emotivas de la temporada en Vallecas. Entró desde el banquillo en el tramo final y volvió a sentirse futbolista después de una recuperación larga y exigente.

Ese historial obliga a los clubes interesados a medir bien los tiempos, pero no ha frenado su mercado. Mumin todavía está en fase de readaptación competitiva, aunque su perfil sigue teniendo valor: es un central contundente, poderoso en el duelo y con experiencia en una liga donde los defensores fiables suelen tener mucho recorrido.

Rayo Vallecano puede perder una pieza defensiva sin ingresar dinero

Para el Rayo, el caso de Mumin se suma a los asuntos pendientes de un verano que se presenta especialmente importante. El club franjirrojo ha vivido una temporada de enorme carga competitiva y ahora tendrá que decidir qué piezas mantiene para sostener el proyecto.

La salida del ghanés dejaría un hueco en una posición sensible. Más allá de su lesión, Mumin ha sido un futbolista valorado por su intensidad defensiva y por su capacidad para competir en escenarios de mucho ritmo.

El problema es que el margen del Rayo se reduce con cada semana que pasa. Si no hay acuerdo antes del 30 de junio, el jugador será libre para elegir destino y el club perderá capacidad de control sobre la operación.

Abdul Mumin decidirá entre LaLiga y el extranjero

El futuro de Mumin no se limita a España. Además de Girona y Osasuna, el central también cuenta con seguimiento en la Premier League y en la Ligue 1, dos mercados donde los centrales físicos suelen tener buena valoración.

La decisión dependerá del proyecto, del rol y de las garantías deportivas. Después de una lesión tan larga, Mumin necesita minutos, confianza y un entorno que le permita recuperar continuidad sin entrar en una presión excesiva desde el primer día.

Todo apunta a que su etapa en el Rayo está cerca de terminar. Vallecas le abrió la puerta a LaLiga, pero este verano puede iniciar una nueva etapa como una de las oportunidades más interesantes del mercado de agentes libres.