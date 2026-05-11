Iñigo Pérez comienza a deslizar el secreto a voces: "La decisión está clara"

El técnico navarro se mantiene firme en su idea de no desvelar nada pero reconoce que su futuro está decidido y que no dependerá del devenir del Rayo Vallecano en la final de la Conference League, aunque no confirmará nada hasta entonces: "No corresponde hablar ahora"

El Villarreal sigue trabajando con total serenidad en el futuro, esa tranquilidad de quien sabe que su próximo proyecto ya tiene nombre propio. En La Cerámica mantienen silencio con esta pregunta por una cuestión de buenos modales, pero existe la convicción firme de que Iñigo Pérez será el hombre que lidere la nueva etapa post-Marcelino. Así está decidido.

Sin más nombres en cartera, desde Castellón se interpreta cada palabra del técnico navarro como una confirmación silenciosa de un destino ya marcado. No hace falta que lo diga abiertamente -se entiende que todavía es pronto para hacerlo-, pero sus mensajes dejan entrever que el fichaje está asumido, pase lo que pase en sus últimas semanas como entrenador del Rayo Vallecano.

"Bueno, no creo que influya nada la final de Leipzig en mi futuro. No puedes supeditar una decisión de este tipo a una hipotética final que ahora estamos en ella, y menos a ganarla o perderla. No me muevo en esos parámetros", explicó con naturalidad en sala de prensa, despejando cualquier mínima incógnita que pudiese asociar el resultado de la final europea de su equipo con la decisión de su futuro.

Un relevo que está atado

En el club groguet, que ha anunciado ya la marcha de Marcelino García Toral, se tiene muy atado al sucesor. Desde que se rompieron las negociaciones con el entrenador asturiano se inició la búsqueda y nunca han escondido que se ha buscado continuidad en la ambición, pero también cierto aire fresco en las ideas. El perfil joven de Pérez, su capacidad para construir equipos competitivos y su lectura moderna del juego han seducido a la dirección deportiva hasta el punto de convertirlo en una apuesta decidida.

Y es que el crecimiento de Iñigo en Vallecas ha sido meteórico. Se trata de un entrenador rabiosamente joven de tan solo 38 años que ha pasado de aprendiz a líder en tiempo récord, dejando una huella muy reconocible. Dos permanencias, una tercera encarrilada y una final europea histórica han sido aval suficiente para que esta cuestión no tenga debate.

"Es una decisión que creo que está clara por mi parte y meditada. No corresponde ahora hablar, no va a tener mucho que ver una cosa u otra, solo decir que estoy tremendamente feliz ahora mismo", afirmó. Una frase que en Vallecas suena a despedida y en Villarreal a bienvenida.

El respeto marca los tiempos

El acuerdo entre ambas partes es total, aunque todavía no haya firma. Un pacto de palabra por dos temporadas más una tercera opcional, un acuerdo firme y limpio que se mantiene intacto mientras el técnico cierra su etapa actual con máxima profesionalidad. En el Villarreal se valoran especialmente las formas y tampoco hay prisas, por lo que emplazan los acontecimientos al momento idóneo, que todo llegue cuando tenga que llegar.

Incluso el interés de clubes como el Fulham FC no ha alterado lo más mínimo el guion. Iñigo Pérez tiene claro que su siguiente paso está en La Cerámica.

Mientras tanto, el presente sigue su curso. El Rayo afronta la final de la UEFA Conference League Final ante el Crystal Palace y pelea por cerrar la temporada con éxito. "Han sido días preciosos… pero la cercanía del calendario nos centra en el Girona. Mañana es un partido igual o más importante… porque nos da ese título de salvación y creo que esto es desviar la atención", comentó el técnico pamplonés, completamente centrado en tachar el primero de sus objetivos en Vallecas.

Leyendo entre líneas

En el Villarreal ni confirman ni desmienten, pero tienen marcada una hoja de ruta muy clara que no tendrá su siguiente parada hasta que el Rayo Vallecano no dispute la final de la Conference, lo cual tendrá lugar el próximo 27 de mayo. Una vez esto suceda, el siguiente paso será esperar a que el técnico confirme su salida de Vallecas y, poco después, se oficializará su fichaje por el club amarillo.

En Vallecas admiten que siguen esperando una respuesta a la propuesta de renovación que el club le trasladó hace semanas. Evidentemente, el hecho de que la oferta no haya obtenido contestación deja muy poco lugar a la ilusión de su continuidad.

Con el paso del tiempo, este acercamiento ha ido perdiendo fuerza ante la evidencia de que el técnico tiene decidido dar el salto. Desde la entidad presidida por Raúl Martín Presa se mantiene el respeto por los tiempos, aunque internamente ya se asume la necesidad de planificar un relevo.