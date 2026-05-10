Marcelino: "Llevo muchísimos meses sabiendo cuándo se cerraba nuestra vinculación"

El técnico asturiano valoró la actuación de Arnau Tenas pese al fallo en el gol recibido y aseguró que nada ha cambiado en su equipo al saberse que no continuará en el banquillo ya que es una situación con la que lleva mucho tiempo conviviendo

Marcelino García Toral vino a valorar con mucha serenidad el empate cosechado ante el RCD Mallorca (1-1), en un encuentro marcado por el distinto contexto competitivo en comparación con lo que se jugaba su rival. En lo que respecta al 'Submarino', con la clasificación para la Liga de Campeones ya asegurada desde la pasada jornada y la tercera plaza casi en el bolsillo ante el desinflamiento total del Atlético de Madrid en el tramo final, afrontaba el choque sin ninguna urgencia, aunque el técnico dejó claro que la exigencia seguía siendo la misma.

"Ha hecho calor, se ha notado. Los dos equipos han hecho un gran esfuerzo y hay que felicitar a los jugadores por ello. No nos ha faltado intensidad, nos ha faltado balón. Hemos tenido imprecisiones en el último tramo. Nosotros teníamos la clara idea de que no cabía otra posibilidad, teníamos esa responsabilidad y la asumimos como profesionales. Solo sumamos un punto hoy, pero estamos satisfechos", explicó el entrenador asturiano tras el encuentro, poniendo en valor la actitud de su equipo.

Arnau Tenas, el mejor en la segunda parte

Uno de los titulares del partido estuvo en la actuación de Arnau Tenas, protagonista en las dos áreas. El guardameta cometió un error grave en el tanto del empate del Mallorca, obra de Vedat Muriqi, pero se rehízo con varias intervenciones decisivas en la segunda mitad. Marcelino quiso destacar precisamente esa capacidad de reacción.

"En un momento puntual ya era prácticamente la última jugada del primer tiempo, que te haya servido para focalizar la atención en el juego, luego creo que fue nuestro jugador más destacado en el segundo tiempo, ha sido un error que nosotros fuera del campo cometemos menos, pero en los futbolistas son más visibles. Estoy contento con su respuesta global", señaló.

Sin polémica arbitral en el gol de Muriqi

También se refirió a la acción del gol del empate bermellón, una jugada que generó dudas por una posible posición irregular del delantero del Mallorca. El técnico fue claro en su interpretación y no quiso dar un solo espacio a la polémica por la interpretación. "Para mí no hay fuera de juego, no parece que interceda Muriqi y como no lo hace, se aprovecha de una circunstancia dentro del juego", apuntó.

Su situación personal sabiendo que se va

Más allá del análisis del partido, Marcelino fue cuestionado por su situación personal tras anunciar que no continuará en el Villarreal la próxima temporada. El entrenador restó importancia a este aspecto y aseguró que no ha influido en su manera de afrontar los encuentros.

"La única diferencia de este partido con el resto es que aquello que consideramos a principio de temporada un objetivo ambicioso, casi un sueño, lo conseguimos en la jornada 34, ahí sí es una situación diferente y es algo más relajado, aunque tenemos la ilusión de quedar terceros. Llevo muchísimos meses sabiendo cuándo se cerraba nuestra vinculación, no he tenido un estado de ánimo diferente", explicó.

Ánimos al Mallorca

Además, el técnico asturiano valoró el buen momento de su equipo y espera cerrar la tercera plaza esta misma semana. "Es una ilusión ser terceros. Sacamos seis puntos y quedan nueve. Volvemos a casa, donde somos fuertes, contra un rival que se juega mucho como el Sevilla", comentó.

Por último, analizó la situación del Mallorca en la lucha por la permanencia, mostrando respeto por el rendimiento que está dando el conjunto de Martín Demichelis en este tramo decisivo del curso. "Ha sumado muchos puntos, ahora tienen 39, dos partidos fuera, pero es posible que se juegue uno contra un equipo al final que ya no se juegue nada. Todos los equipos están dando un esfuerzo tremendo, los resultados que está habiendo encarecen la puntuación final, pero sí que tiene opciones. Jugar dos fuera en cuatro días es un handicap, pero lo puede hacer", concluyó.

Ayoze,

Ayoze Pérez explicó sus sensaciones a la conclusión del partido en los micrófonos de Movistar, lamentando no haber logrado un resultado más positivo en Son Moix. "Una pena no conseguir los tres puntos ante un rival que ha mejorado desde el cambio de entrenador. El horario ha sido complicado, de cara a la tercera plaza aumentamos un punto más la distancia", destacó.

"Siempre es difícil cuando llegas a este tramo con equipos jugándose la vida, especialmente venir a su campo con ellos jugándose tanto, veníamos con la idea de sumar de tres para estar afianzados en la tercera plaza, pero esperemos hacerlo contra el Sevilla", añadió.

Por último, valoró la aportación de Arnau Tenas, protagonista negativo en el gol pero héroe en las segunda parte con varias paradas de muchísimo mérito. "Ha tenido buenas intervenciones, son errores que existen en el fútbol pero con las intervenciones de la segunda parte ha demostrado que sabe reponerse. Una pena, pero un punto en una semana donde se decide todo", sentenció.