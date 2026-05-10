Mallorca 1-1 Villarreal: Arnau Tenas activa y desactiva al Mallorca

El equipo balear sumó un punto que le sabe a poco ante un cuadro amarillo que se adelantó con un gol de penalti de Ayoze; Muriqi empató al filo del descanso tras un grave error de Arnau Tenas, que luego evitó la derrota del equipo castellonense con varias paradas espectaculares

Mallorca y Villarreal lo dejaron en tablas y sumaron un solo punto que sabe a mucho y a poco a la vez, sobre todo para los de Martín Demichelis, que merecieron bastante más en la segunda mitad. El equipo de Marcelino se pone a seis del Atlético en la lucha por la tercera plaza y deja prácticamente cerrado el objetivo a falta de tres jornadas en un final de Liga descargado casi por completo de tensión. El equipo balear se coloca 13º pero solo dos puntos por encima del descenso y no supera aún la barrera psicológica de los 40 puntos.

Se adelantaron los visitantes gracias a un penalti de Ayoze por una mano clara de Mateu Jaume dentro del área en un centro de Sergi Cardona. Empató Vedat Muriqi al filo del descanso aprovechando una cantada muy grosera de Arnau Tenas al intentar atrapar el balón aéreo. Pese a este error tan decisivo, el meta del Villarreal se desquitó en la segunda parte con varias paradas espectaculares que contuvieron el ímpetu balear para dejar el partido en empate.

Con todo, la sensación es que el Mallorca dejó escapar una oportunidad de oro para dar un golpe casi definitivo en la lucha por la permanencia. El punto sabe a poco a los de Martín Demichelis, que supieron reaccionar pero que no terminaron de redondear su buena imagen.

El Villarreal, sin tensión, más suelto en la primera parte

El contexto marcó claramente el inicio del partido. El Villarreal, con los deberes hechos tras certificar su clasificación para la Liga de Campeones, afrontó el encuentro con una evidente falta de urgencia y mucho menos tensionado, lo cual se notó en la primera media hora. Marcelino García Toral introdujo hasta ocho cambios respecto a su último compromiso y se notó esa sensación de piernas sueltas en sus futbolistas. Todo lo contrario en un Mallorca necesitado, obligado a sumar de tres para alejarse del descenso.

El conjunto bermellón salió con intención, manteniendo el sello atrevido que ha implantado Demichelis en las últimas semanas. Sin embargo, ese dominio inicial no se tradujo en ocasiones claras. El equipo pisaba campo rival, pero le faltaba precisión en los metros finales. En ese primer escenario, el más activo fue Zito Luvumbo, que regresaba al once tras lesión y se convirtió en la principal fuente de inspiración ofensiva, aunque sin acierto.

El penalti cambia el partido

El partido dio un primer giro de guion pasado el ecuador de la primera mitad. En un balón que ponía Sergi Cardona el balón golpeó en el brazo de Mateu Jaume y, tras la revisión del VAR, el colegiado señaló penalti por la mano clara del lateral bermellón. Ayoze no falló y adelantó al Villarreal. El gol cambió el las tornas. Los visitantes, sin necesidad de asumir riesgos, se sintieron cómodos ante un Mallorca que acusó el golpe.

Pero cuando todo apuntaba a que el descanso llegaría con ventaja amarilla, apareció el error que lo cambió todo. Arnau Tenas falló de forma incomprensible al intentar blocar un balón aéreo y dejó el esférico muerto en el área pequeña. Muriqi, siempre atento, no perdonó y estableció el empate en el tiempo añadido de la primera parte.

La segunda parte: Mallorca vs Arnau Tenas

El gol reactivó al Mallorca. Tras el paso por vestuarios, los baleares dieron un paso al frente. Sin un dominio abrumador, sí lograron inclinar el campo hacia la portería del Villarreal. Luvumbo, junto a Pablo Torre y Samu Costa, comenzaron a probar suerte desde media distancia, obligando a intervenir a un Tenas que pasó de villano a protagonista de su equipo.

El Villarreal, por su parte, no encontró la manera de recuperar el control del partido. Marcelino movió el banquillo buscando reacción, dando entrada a todo su arsenal con jugadores como Moleiro, Nicolas Pépé, Gerard Moreno o Mikautadze, pero no le sentaron del todo bien los cambios y el equipo siguió sin generar peligro real más allá de alguna transición aislada.

Demichelis también tuvo que intervenir, en su caso por necesidad. El técnico argentino dio entrada al joven Miguel Calatayud, de 20 años, que debutó con el primer equipo tras el desgaste físico de Mateu Jaume. El Mallorca mantuvo la presión en el tramo final, empujando más por insistencia que por claridad.

Ahí emergió definitivamente la figura de Arnau Tenas. El guardameta del Villarreal se rehízo de su error con varias intervenciones de mérito, especialmente ante Muriqi. Primero, sacando un mano a mano claro, y después desviando un potente cabezazo del delantero kosovar que llevaba dirección de gol.

El empate ya no se movió. Un resultado que deja sensaciones muy distintas. Para el Mallorca, supone una ocasión perdida que le obliga a seguir sufriendo en la recta final del campeonato. Afrontará ahora una semana decisiva con dos salidas exigentes ante Getafe y Levante, apenas dos puntos por encima del descenso. El Villarreal, en cambio, suma sin brillo pero mantiene intacto su objetivo de asegurar la tercera plaza. Su próximo compromiso será entre semana frente al Sevilla, con la posibilidad de dar un paso casi definitivo en esa pelea.

Ficha técnica

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Calatayud, m.70), Valjent, Mascarell, Mojica (Lato, m.62); Darder, Samu Costa, Morlanes (Virgili, m.70), Torre (David López, m.76); Luvumbo, Muriqi.

Villarreal: Tenas; Mourinho, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan (Gerard Moreno, m.70), Comesaña (Parejo, m.75), Thomas, Alfon (Moleiro, m.63); Ayoze (Mikautadze, m.70), Oluwaseyi (Pepé, m.63).

Goles: 0-1, m.31: Ayoze, de penalti. 1-1, m.47: Muriqi.

Árbitro: Víctor García (Comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a los futbolistas locales Samu Costa (m.71) y Muriqi (m.73).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 19.663 espectadores. Antes del saque inicial se hizo entrega del premio de Mejor Entrenador del mes de abril de LaLiga EA Sports al técnico del cuadro local Martín Demichelis.