Eindhoven, 20 años después: Escudé y Jordi López recuerdan la primera Europa League del Sevilla FC en ESTADIO Deportivo

Un 25 de enero de 1890 nace el germen de lo que un 16 de octubre de 1905 acabaría siendo el Sevilla FC y al nivel de esas dos fechas está el 10 de mayo de 2006: el día que la historia del club cambió para siempre y que este periódico ha querido recordar con dos de sus protagonistas

Hoy es 10 de mayo, un día cualquiera para todo aquel que no es aficionado del Sevilla FC. Para la familia nervionense, los 10-M siempre son muy señalados y el de este domingo lo es aún más porque se cumplen 20 años del día que Javi Navarro levantó al cielo de Eindhoven el primer título europeo de la historia de la entidad. Hoy se cumplen dos décadas desde que el giro de cuello de Luis Fabiano a centro de Alves, del oportunismo de Kanouté y del doblete de Maresca en el 4-0 al Middlesbrough FC inglés. Una noche mágica en la que el trofeo de la UEFA Europa League hizo su primer viaje a la capital andaluza, trayecto que luego ha recorrido seis veces más.

Hablar de la primera Copa de la UEFA del Sevilla FC trae principalmente a la memoria a los mencionados goleadores en el estadio del PSV y sobre todo a Antonio Puerta, porque suyo fue el gol al Schalke 04 que dio el pase a la primera final; pero hay más protagonistas. Muchos más: Dani Alves, Palop, Adriano, Renato... ESTADIO Deportivo ha querido repasar este aniversario hablando con Jordi López, que fue clave ya en la eliminatoria de dieciseisavos ante el Lokomotiv, y también con Julien Escudé, quien completó una fase final elevado a la categoría de 'Mariscal'.

Jordi López, el héroe de Moscú, puso la primera piedra: "Con aquel 0-1 empezó a gestarse algo"

Jordi López Felpeto (Cardedeu, Barcelona, 28/02/1981) atiende la llamada de ED justo después de dirigir un entrenamiento con el Atlétic Lleida, donde trabaja como primer entrenador. El catalán hizo el definitivo el 0-1 en Moscú contra el Lokomotiv, en los dieciseisavos de final (2-0 en la vuelta), poniendo así la primera piedra: "Después de lo que pasó el año anterior en Parma (eliminados en octavos de final), era algo que nadie se lo podía imaginar".

"Es verdad que desde dentro teníamos la sensación de que había algo importante: un grupo extraordinario, llegó gente que sumaba muchísimo, éramos capaces de hacer cosas bonitas... Sentíamos 'algo' en el vestuario. No que íbamos a ganar esta primera UEFA, pero todos teníamos la sensación de que algo se estaba gestando. Pasamos bien la Fase de Grupos y llegaron las eliminatorias. De Moscú salimos muy reforzados. Habíamos viajado varias veces a Rusia, sabíamos la dificultad de esos contextos. La eliminatoria era muy compleja desde y con aquel 0-1 empezó a gestarse una ilusión para que, realmente, el equipo fuese en serio a por la competición".

"Aquella victoria nos dio ese punto para acabar de creerlo. Ahí es cuando empieza todo, con esa primera victoria fuera de casa que fue un golpe encima de la mesa: 'Aquí estamos y vamos en serio'. Luego fuimos pasando rondas, remontamos al Lille en octavos (1-0 en Francia y 2-0 en Nervión), y eso cada vez nos hacía creer más y más. El equipo iba a mejor. Y al final lo conseguimos y fue algo extraordinario", recuerda Jordi López.

Julien Escudé: "Hicimos historia con la Europa League y es imposible olvidar aquel recorrido"

Julien Régis Paul Escudé (Chartres, Francia, 17/08/1979). El central francés aún tuvo menos tiempo para asimilar lo que estaba pasando. Llegó al Sevilla FC procedente del Ajax en enero de ese mismo 2006 y se convirtió en indiscutible para Juande Ramos, tanto en LaLiga como en la Copa de la UEFA. En las primeras eliminatoria el técnico roto y el galo jugó poco; pero luego no se perdió ni un minuto de los dos partidos de cuartos de final con el Zenit (4-1 y 1-1), los dos de las semifinales ante el Schalke (0-0 y 1-0, con prórroga incluida en la vuelta) y en la gran final con el Middlesbrough (4-0). En esos cinco partidos, el equipo nervionense sólo encajó dos goles.

"Hace poco hablaba con Javi Navarro y con Jesús Navas sobre esto. Evidentemente, es bueno recordarlo, pero los años pesan cuando ves que han pasado ya 20 años, es increíble", rememora. "Hicimos historia con esa primera Europa League y es imposible olvidar aquel recorrido. Ahora vemos las cosas desde la distancia, pero era muy difícil de imaginar. Todos quieren ganar, pero solamente hay uno que levanta la copa y para el resto parece un fracaso. Como esa copa hemos ganado siete, pero la primera fue algo que ya teníamos la la sensación de que estaba cambiando al club. Se notaba. Fuimos avanzando y se hizo como sinergia con la afición".

"Con el paso de las eliminaciones directas empezamos a creer que podíamos llegar lejos, no ganarla, pero sí empezó ahí la ilusión. Juande Ramos nos decía en el vestuario que podíamos hacer algo importante, pero hasta que te vas acercando más lo ves imposible", explica, coincidiendo con Jordi en que fue algo progresivo. "En el campo había energía, respeto, humildad, talento... Todo eso sumado a un gran entrenador. Lo guardo en mi cabeza como algo espectacular", explica el elegante excentral, quien hace poco atendía a ESTADIO desde Lituania, donde viajó por motivos de su trabajo como consultor de la UEFA y se reencontró con otro exsevillista: Marius Stankevicius.

Sevilla entera se echó a la calle durante 48 horas de fiesta ininterrumpida en la ciudad

Era la magia de la primera vez, una euforia generalizada, un buen rollo como nunca antes se había visto. En las celebraciones en la calle, la gente se abrazaba con el primero que se cruzaba, sin conocerle de nada. Había un clima distinto, una ciudad nueva. "Sí, sí, sí... Tengo todo eso en la cabeza. Esa ilusión en la gente la tengo grabada y muchas veces lo explico: hemos sido unos privilegiados. Era la primera vez y la gente lo vivió con una predisposición, con una alegría, con una ilusión... fue algo que se palpaba", explica Jordi López, que aún se emociona cuando se retrotrae a aquellos instantes de euforia.

"Lo recuerdo a día de hoy y todavía se me pone el vello de punta. Me acuerdo cuando llegamos de Eindhoven y teníamos que hacer el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro. Estaba todo preparado para que fuéramos a hacer la ronda pero tardamos dos o tres horas en llegar por la cantidad de gente, por la avalancha que había. Íbamos en el bus y yo recuerdo ver a gente llorando, bailando, te daban las gracias... Muchos me decían que ya se puedo morir tranquilos. Esa sensación de haber hecho feliz a tanta gente. Es tu profesión y sueñas con ganar títulos; pero ver eso reflejado en la afición hizo que para mí fuese algo único", añade el excentrocampista.

"Cuando tú relatas todo lo que pasó... Yo quiero pensar que estaba en el destino, estaba escrito. El gol de Antonio Puerta al Schalke. Tenía que ser él, en la prórroga, durante la Feria. Si había un jugador que fuese inolvidable en ese vestuario, era Antonio. Siempre cantaba, siempre con alegría, con palmaditas... No hay otro. Y luego el destino... Mira lo que pasó. Ahí le das mucho más trascendencia a todo lo que significó ganar la primera Copa de la UEFA y hacer historia. Si nos cuentan lo que iba a pasar nadie se lo cree", concluye Escudé con un merecido recuerdo al malogrado canterano sevillista que tan importante fue para conseguir un título del que se cumplen 20 años en este 10 de mayo de 2026.