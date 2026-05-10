La calculadora del Sevilla para salvarse en Villarreal: solo un resquicio contra las matemáticas

Un triunfo nervionense en La Cerámica, unido a sendas derrotas de Levante y Alavés, provocaría la salvación virtual del equipo dirigido por Luis García Plaza, al que los vitorianos ya solo podrían rebasar en caso de múltiples empates con otros conjuntos implicados en la pelea por la permanencia en LaLiga

De forma milagrosa, el Sevilla FC ha conseguido dos victorias consecutivas que han supuesto una enorme bocanada de aire para un equipo que se asfixiaba tras caer al descenso con su dolorosa derrota ante Osasuna. En apenas seis días, el Sánchez-Pizjuán ha celebrado por todo lo alto sendos triunfos ante Real Sociedad (1-0) y Espanyol (2-1) que han colocado a los de Luis García Plaza con una renta de tres puntos sobre el pozo de la clasificación. Por ello, estadísticamente, sus probabilidades de bajar a Segunda división se han reducido de forma drástica. Pero incluso podría sellar la permanencia de forma si no matemática sí virtual este próximo miércoles, cuando rendirá visita al Villarreal (19:00 horas).

Si el conjunto nervionense es capaz de ganar por tercera jornada seguida en La Cerámica, algo que no ha logrado en toda LaLiga, sumaría 43 puntos. Con ello, el Superordenador de @LaLigaenDirecto ya predijo que las opciones de salvación serían del 99,68%. Pero si se diese la combinación perfecta, los sevillistas afrontarían las dos últimas citas del campeonato con una tranquilidad que nadie podía siquiera imaginar hace una semana.

En busca de la combinación perfecta en la jornada 36 de LaLiga

Para ello, lógicamente, tendrían que perder los dos conjuntos que se hayan en puestos de descenso y aún pueden darle caza, pues el colista Oviedo, a 12 puntos de distancia, ya sólo podría empatarlo en caso de ganarlo todo, teniendo además el 'average' particular perdido. Un escalón por encima está el Levante, con 36 puntos, cuatro menos que el Sevilla FC. Por ello, si el conjunto granota cayese derrotado el martes 12, a las 19:00 horas, en su visita al Celta de Vigo, que aún pelea por la quinta plaza de Champions, ya no podría alcanzar los 43 hipotéticos puntos nervionenses con solo seis en juego.

Por su parte, el Deportivo Alavés recibirá al FC Barcelona en Mendizorroza media hora después de que acabe el partido de La Cerámica. Los azulgranas pueden llegar a dicho encuentro con el título ya en el bolsillo o en busca de una victoria para certificarlo. Pero en lo que atañe a los intereses nervionenses, una derrota vitoriana combinada con un triunfo en Villarreal abriría una distancia de seis puntos que los babazorros ya solo podrían igualar si ganan sus dos últimos encuentros, asequibles a priori. No en vano, debe visitar al desahuciado Oviedo y recibir en casa frente a un Rayo Vallecano que solo unos días después disputará la final de la Conference League.

La permanencia sevillista si se dan los tres citados resultados, no obstante, sería virtual. En un posible empate final a puntos con el Alavés, el cuadro nervionense quedaría por encima al imponerse en el enfrentamiento particular entre ambos (1-2 y 1-1). Pero no sería matemático porque aún cabría la posibilidad de múltiples igualadas con otros conjuntos, debido en ese caso mirar con lupa el estado del 'average' con el resto de implicados en la pelea por la permanencia.

Así está el 'average' del Sevilla FC con el resto de rivales directos

En este sentido, cabe recordar que el Sevilla FC también saldría vencedor si están por medio el Girona o el Rayo Vallecano, pues a ambos les tiene ganados el citado 'average'. Pero en cambio, lo tiene perdido con el Mallorca y el Valencia (el Levante ya saldría de esa ecuación al no poder empatar a puntos si se da la mencionada combinación en la jornada 36).

Además, con su victoria ante el Espanyol, el equipo dirigido por Luis García Plaza igualó el 2-1 encajado en la primera vuelta en el RCDE Stadium, pero en el general salen de momento vencedores (-13 contra -15). No sucede lo mismo con el Elche, con el que empató a dos en los dos partidos, si bien el balance goleador de los de Eder Sarabia es más favorable (-8).

Llamamiento a la afición para acudir a Villarreal

Conscientes de la importancia del choque ante el Villarreal, el Sevilla FC ha realizado un llamamiento a su afición para arropar al equipo en La Cerámica con una promoción que incluye entrada y viaje a precio reducido. Además, ha comunicado que ha conseguido ampliar el plazo de venta de entradas, las cuales se pueden seguir adquiriendo por el proceso establecido por el club.