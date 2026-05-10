Sergio Ramos vuelve a escena para celebrar el triunfo ante el Espanyol en pleno proceso de compra del Sevilla

El camero festejó la vital victoria ante el conjunto perico con dos publicaciones en Instagram mientras se vive un momento de impasse en las negociaciones con Five Eleven Capital, el grupo inversor del que forma parte y que aspira a hacerse con el control del club de Nervión

La angustiosa situación del Sevilla FC ha hecho que su afición apueste por la unidad para arropar al equipo y remar todos juntos en la transcendental batalla por la salvación. Tras caer a puestos de descenso merced a la dolorosa derrota ante Osasuna, el sevillismo se ha concienciado y ha dado el paso al frente para llevar en volandas a los suyos en los dos últimos encuentros en el Sánchez-Pizjuán, poniendo su grano de arena para que los de Luis García Plaza hayan conseguido sacar la cabeza del pozo.

No es para menos que el gol de Akor Adams en el minuto 91 desatara la locura en el 'Manicomio' de Nervión. La celebración tuvo el mismo nivel que el tremendo valor del triunfo obtenido. Por ello, los seguidores blanquirrojos no dudaron en dar rienda suelta a su alegría, también a través de las redes sociales, donde no faltó el guiño de Sergio Ramos, que de este modo sigue acaparando los focos mientras continúa abierto el proceso de venta del club a Five Eleven Capital, el grupo inversor del que forma parte.

El mensaje de Sergio Ramos: "¡Vamos carajo!"

Como ya hiciera después de las dos últimas victorias en casa ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, el camero volvió a festejar el resultado ante el Espanyol con una historia en Instagram, compartiendo una imagen de la grada de la 'Bombonera' teñida de blanco y un contundente mensaje: "¡Vamos carajo!". Junto a ello, no faltó tampoco una referencia en inglés a uno de los principales lemas sevillistas: "Never give up (nunca te rindas)".

El ex jugador nervionense siguió el partido junto a su hermano y representante René y su hermana Miriam, compartiendo también una publicación de esta última en la que se ve a los tres junto a otro mensaje de aliento: "La unión hace la fuerza. Os amo 'brothers'. ¡Vamos Sevilla!".

La tregua del sevillismo tras el optimismo de Sergio Ramos

Todo ello llega en un momento de impasse en el que el sevillismo ha concedido una tregua a sus dirigentes, si bien el deseo unánime sigue siendo el de ver a Del Nido Carrasco, José Castro y compañía desfilar por la puerta de salida del Sánchez-Pizjuán. Por ello, se sigue muy pendiente de la posible compra por parte del grupo liderado por el empresario argentino Martín Ink.

Después de que otros dos grupos inversores salieran por patas al ver el estado de las cuentas, todas las esperanzas se centran en Five Eleven Capital, mostrando el propio Sergio Ramos su optimismo recientemente, en plena Feria de Abril. “Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino”, afirmó

Diferencias entre las partes tras la 'due diligence'

Cabe recordar que una vez finalizada la famosa 'due diligence', en la que el citado grupo inversor pudo analizar con detalle las entrañas financieras del Sevilla FC, se han puesto de manifiesto algunas divergencias que afectarían al valor real de la operación. Aunque todas las partes han deslizado que se trata de algo normal en este tipo de negociaciones y que no sería un obstáculo insalvable, rondando el 1% esa diferencia entre compradores y vendedores.

Cabe recordar que en un primer momento, el pasado mes de enero, el club quedó valorado en 450 millones de euros, cuando se firmó la LOI (carta de intenciones). Un precio al que hay que restar los 88 millones de euros reconocidos como deuda neta por la entidad, aunque hay voces que apuntan a que este apartado sería mucho mayor.

Los efectos de un posible descenso a Segunda división

Lo que sí hay que tener en cuenta es que un hipotético descenso del equipo afectaría de lleno a la operación. Dicha posibilidad, ahora menor tras los últimos resultados, ya quedó recogida en la carta de intenciones firmada por ambas partes, en la que existe una cláusula por la cual el valor del Sevilla FC descenderá en un 25% si baja a Segunda división. Es decir, más de 100 millones de euros menos, por lo que los actuales máximos accionistas, con Del Nido Benavente a la cabeza, verían rebajadas drásticamente sus ganancias: de 3.500 a 2.500 euros por acción.