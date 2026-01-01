El fondo americano en la 'pole' rebaja su puja y Sergio Ramos se interesa como inversor

Una vez conocidas en profundidad las cuentas y la deuda de la sociedad, el grupo que había presentado la mejor oferta se desmarca, provocando que el proceso prácticamente se reinicie

La subasta por hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla FC está lejos de vivir sus últimos capítulos, pese a que algunas fuentes muy optimistas situaban la venta durante la próxima primavera, en cualquier caso antes de que termine la presente temporada 25/26. Ahora, según informa 'Muchodeporte', el grupo (presuntamente americano) que ostenta la 'pole' y que tendría una exclusividad durante 3-6 meses para validar la documentación y completar el pago se habría echado atrás. O, como poco, habría rebajado las expectativas una vez tramitada la 'due diligence', reformulando su oferta una vez conocidas en profundidad las cuentas y la deuda real de la sociedad. De esta manera, si su puja superaba los 3.400 euros por acción y era la que más gustaba a los Carrión, Castro, Guijarro y Alés (y obligaba a José María del Nido Benavente a seguirles para no quedarse aislado), no llegaría ya a los 2.700. Nada que ver.

El siguiente paso será que los vendedores den una respuesta definitiva, casi seguro negativa por la gran pérdida de valor de la operación, pasándose (habrá que ver si de manera inmediata o transcurrido el periodo de reserva) al siguiente en la lista, aunque ya resulta inevitable que el proceso tenga un considerable retraso. En este contexto, sobre todo si otros fondos extranjeros interesados ratifican que el listón económico ha bajado, se entiende la esperanza de la llamada 'tercera vía' de no haberse caído definitivamente de la compra. Con gran respaldo de la afición por tratarse de personas conocidas y de gran éxito en sus negocios particulares, además hispalenses y sevillistas, ya hicieron un enorme esfuerzo a la hora de plantear un desembolso de alrededor de 320 millones de euros en total, aunque no era la que más gustaba, tanto por ser la más baja de las supuestas nueve como por estar interesado únicamente en el 50,01% de los títulos.

Ramos, a la Joaquín: ¿un posible socio de la 'tercera vía'?

La misma fuente desvela que, en busca de un 'last dance' para su extensa y exitosa carrera deportiva tras terminar contrato con los Rayados de Monterrey, ha aparecido en la escena societaria del Sevilla FC uno de sus canteranos más ilustres, con permiso de Don Jesús Navas. Se trata de Sergio Ramos, que, como Joaquín Sánchez en el Real Betis, se estaría planteando entrar como inversor en la futura venta de la mayoría accionarial de la entidad blanquirroja. Por ahora, el camero solamente se ha querido informar de cuáles serían sus opciones en caso de dar el paso de adquirir un paquete significativo. Pese a que la noticia hace poco que se conoce, en el mundillo nervionense sí ha tenido ya cierto recorrido, hasta el punto de que algunos vinculan al central con la 'tercera vía', pudiendo convertirse en una ayuda para Antonio Lappí y Fede Quintero para convencer a las grandes familias con una oferta más interesante que la vigente.