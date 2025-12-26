Monchi, muy claro sobre la Tercera Vía y el Sevilla FC: "Antonio Lappí y Fede Quintero han sido exitosos en todo lo que han hecho fuera del fútbol"

La venta de la mayoría de acciones centra la actualidad informativa en el club de Nervión. El que fuera director deportivo ha elogiado a la famosa Tercera Vía a la que ve preparada para comprar y para liderar al Sevilla FC aunque entiende perfectamente que los actuales máximos accionistas no hayan aceptado la oferta que han hecho

Monchi, quien fuera director deportivo del Sevilla FC, se mantiene al margen de todo lo que ocurre en el club de Nervión que actualmente gira en torno a la venta de la mayoría de acciones la cual debe completarse en el año 2026 si no hay contratiempos. Un grupo inversor de Estados Unidos es el mejor colocado para hacerse con el control del Sevilla FC a lo que también aspira la famosa Tercera Vía que lidera Antonio Lappí y Fede Quintero los cuales han sido respaldados por Monchi en las últimas horas.

Monchi, en una entrevista en As, no ha querido valorar la venta del Sevilla FC, pero sí ha vuelto a dejar claro que no tiene miedo a la entrada de capital extranjero. "No sé qué pasará, pero no soy de los que temen al capital extranjero si éste tiene capacidad de gestión y de dirección. En España ha habido de todo, como en la Premier e Italia. Pero mis dos experiencias con capital extranjero han sido buenas. La gente, en esos sitios, sigue disfrutando de su club, incluso algunas veces más que antes. Son equipos que están ahora por encima de donde estaban".

A continuación, Monchi ha explicado que tiene plena confianza en Antonio Lappí y Fede Quintero, quienes lideran la Tercera Vía y que ha asegurado que el de San Fernando iría con ellos. Monchi los ha respaldado aunque entiende también que los grandes accionistas no hayan aceptado la oferta que han presentado. "Antonio y Fede son amigos míos, y sé como funcionan en el mundo empresarial. Si no le han querido vender el Sevilla, hasta ahora, es porque la oferta es insuficiente. Como sevillista quiero lo mejor para el Sevilla: se llame Antonio, Fede o John Stockton. Antonio y Fede han sido exitosos en todo lo que han hecho fuera del fútbol. Además, si han realizado una oferta es porque tienen las espaldas cubiertas.

Monchi también ha defendido el modelo de éxito de compra y venta de jugadores que llevo al Sevilla FC a ganar títulos. Así es. "El éxito del Sevilla es un éxito de gestión con un modelo de riesgo, una locura. El club convirtió la venta de jugadores en ingresos, participando casi siempre en Europa, que son también ingresos extraordinarios. Tarde o temprano, el Sevilla debía tirar de la llegada de capital extranjero".

Monchi confía en que el Sevilla FC salga del bache deportivo en el que está inmerso

Por último, Monchi se ha mostrado confiado en que el Sevilla FC volverá a tener grandes momentos. "Quiero ser optimista. Como jugador y luego de director deportivo estuve muchas décadas en el Sevilla. Hubo momentos complicados y siempre resurgimos. Me gustaría pensar que esto es un travesía que ha tocado vivir y pronto se encontrará la guía y el camino para colocarnos otra vez muy arriba".