Antonio Lappí confirma su oferta astronómica para comprar el Sevilla y la presencia de Monchi

El empresario aclara las dudas sobre sus movimientos para hacerse con el control del Sevilla, con una propuesta sobre la mesa de los máximos accionistas, a la par que asegura que cuenta con Monchi

Antonio Lappí ha acaparado parte de los focos en la Junta de Accionistas como líder de la Tercera Vía, la opción de la casa para comprar el club, hasta el punto de que ha sido mencionado en varias ocasiones.

A la conclusión del cónclave, el empresario ha atendido a los medios de comunicación y ha hablado con claridad de la oferta que ha puesto sobre la mesa para hacerse con el control, a la par que confirmó que Monchi entra dentro de su proyecto.

Lappí asegura que han hecho una oferta de 320 millones de euros

"Sinceramente, conozco bien lo que son las operaciones corporativas y operaciones como estas requieren su tiempo. Lógicamente habrá distintos momentos en los que la operación pueda estar más cerca de cerrarse y a lo mejor más para que se caiga la operación. Me he visto abocado con una serie de gente, con Federico Quintero, sobre todo, y apoyado por un equipo de profesionales con mucho talento y sevillistas a intentar no llegar a esto, porque la única opción que nos daban era poner una oferta encima de la mesa, que es lo que hemos hecho. Muy valiente, demasiado valiente, porque estamos hablando de más de 320 millones de euros. En mi opinión es reconducible todo", explicó Lappí, que indicó no sabe qué posición ocupan en el ránking de pretendientes, al no haber recibido todavía ninguna respuesta.

"Quiero esperar que no sea un silencio y que sea una oportunidad. Puede ser que se caiga alguna otra operación. No sé en qué posición estamos, pero sí es verdad que hasta la fecha nadie ha dicho nada y entiendo que estamos ahí ¿Qué no es la mejor? Tampoco creo que seamos los peores", apuntó Lappí, que confesó que no termina de haber un acuerdo en el precio.

Lappí habla de otra opción que excluye la venta

"El valor y el precio son dos cosas que están reñidas. Podemos decir que usted quiere un precio por algo y otra persona decir que el valor no es correcto. Ahora de junio para acá hemos visto un cambio en la deuda financiera neta por lo que nos cuentan y hay 22 millones de euros más, se ha suscrito un nuevo préstamo... Nuestra oferta no es una cosa que se cambia. Si se puede reconducir para que no se haga una venta yo tiendo la mano. Ojalá sea así para que entre todos podamos tener un proyecto y un plan de negocio con talento. Y a mí me ilusiona liderar ese proyecto. Es más complejo de lo que se pueda decir aquí en unos segundos. Debido a la longevidad que tiene el préstamo a cincuenta años y que es un préstamo participativo esto hace que retorciendo los números y que la deuda se pueda estar acercando a las cifras que dice el presidente. Si tuviéramos acceso esperaríamos a que en la due dilligence saliera la cifra que dice el presidente si la están haciendo".

Además, reconoció que cuenta con Monchi: "Estaría en el proyecto automáticamente. Ramón siempre ha estado al lado de un proyecto que pueda ser ganador y en eso estamos por nuestra amistad y la profesionalidad que tiene".