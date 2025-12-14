Las obras del Sánchez-Pizjuán y la marcha del Sevilla a La Cartuja junto al Betis: "No hay comunicación al respecto"

"Estamos haciendo el trabajo para que todos esos espacios anexos al Estadio de La Cartuja, más allá del interior, sean cinco estrellas", resalta Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, durante su entrevista con ESTADIO Deportivo

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, se refirió días atrás sobre las obras del Benito Villamarín y la estancia del conjunto verdiblanco en La Cartuja como local. Una realidad que el máximo mandatario heliopolitano confirmó que se prolongará en el tiempo algo más de lo esperado. "Ahora sí tenemos claro que van a ser unos tres años", dijo Haro, dejando claro que las estimaciones iniciales se alargarán, estando el Betis en el Estadio de La Cartuja más allá de 2027, como era la intención inicial.

Un cambio en el plan trazado inicialmente que prolongará el exilio verdiblanco en La Cartuja, complicando aún más los tiempos de este estadio, el cual se prepara de forma paralela como sede del Mundial de 2030, acogerá las próximas finales de la Copa del Rey y, al mismo tiempo, mira de reojo los planes del Sevilla FC con su estadio. Un Sánchez-Pizjuán que, según las últimas declaraciones de los rectores nervionenses, iniciaría sus obras en junio de 2026, estando en la hoja de ruta sevillista el mudarse también a La Cartuja, algo que hoy por hoy se antoja bastante complicado.

La Cartuja, un estadio cinco estrellas que se prepara para el Mundial 2030

Sobre todo esto hemos querido preguntarle a Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, durante su entrevista en las nuevas instalaciones de ESTADIO Deportivo. "Estamos trabajando día a día. Estamos encantados con que el Betis sea parte de ese uso del estadio, porque al final le da sentido también al estadio. Además, se puede combinar una vez que acaba la temporada, porque el Betis este año está en tres competiciones a día de hoy. Sigue en la Copa del Rey y está en la Europa League. Toda la parte de conciertos, por ejemplo, la hemos mantenido para cuando acaba la temporada deportiva, a partir de junio. ¿Cómo vamos a seguir esta relación? Pues día a día. Es verdad, también, que la FIFA ahora mismo está centrada en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y México, de 2026. Cuando acabe en este próximo verano el Mundial ya vendrán a las sedes de los distintos países del 2030, de Portugal, España y Marruecos, para ver cómo van las mejoras. Iremos viéndolo, pero la relación es excelente", reconoce Lerchundi, al mismo tiempo que apostilla que desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento de Sevilla se está trabajando en seguir mejorando el entorno de La Cartuja para que éste esté al nivel de un estadio cinco estrellas: "Ya se han mejorado algunas cosas para la llegada del Betis, pero hay cosas que mejorar. Eso está dibujado en la hoja de ruta. Hay un presupuesto destinado a ello. Estamos haciendo el trabajo para que todos esos espacios anexos al estadio, más allá del interior, sean cinco estrellas".

Las obras del Sánchez-Pizjuán y las opciones del Sevilla FC para ir a La Cartuja

Sobre las obras del Sánchez-Pizjuán, las cuales se iniciarían presumiblemente en junio de 2026 y se prolongarían en el tiempo, también, durante dos temporadas como mínimo, Gorka Lerchundi fue muy sincero y reconoció que, pese a la "buena relación" que hay con el club, "a día de hoy no hay comunicación al respecto de su posible llegada".

"También hay buena relación con el Sevilla, pero a día de hoy no hay comunicación al respecto de su posible llegada a La Cartuja"

No es de extrañar, por tanto, que desde el Sevilla FC se haya hablado entre poco y nada al respecto en los últimos años, desde que Del Nido Carrasco presentara en diciembre de 2023 el que oficialmente sería el nuevo Sánchez-Pizjuán, apuntando a junio del próximo año como fecha para el inicio de las obras.