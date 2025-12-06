Blanca Manchón y la importancia del programa Mentor 10: "Una etapa de mi vida muy bonita"

En la entrevista con ESTADIO Deportivo, Blanca quiso hablar sobre uno de los proyectos referencia de la Junta de Andalucía, como es el programa Mentor 10, capaz de motivar a a práctica del deporte tanto a jóvenes como a mayores

Andalucía es una tierra llena de ejemplos que sirven para mostrar el famoso coraje que esta tierra tiene. Sin lugar a duda, si hay una disciplina que es referencia en ello, esa es la deportiva. Muchos son los deportistas que han conseguido logros importantes y que han podido llevar el nombre de la tierra andaluza por todos los rincones del mundo. También son varias las disciplinas que, gracias a la comunidad andaluza, han tenido un reconocimiento internacional que ha servido para poder vivir grandes momentos únicos en el deporte español. Una de las representantes de oro es Blanca Manchón, galardonada por varios premios internacionales.

Tras haber abandonado su actividad deportiva, en ESTADIO Deportivo hemos tenido el placer de poder hablar con ella. Tras explicar el proyecto de la Liga Híbrida, hemos podido conocer más de cerca lo que consiste el proyecto de Mentor 10. Este pretende dar a conocer hábitos de vida saludables, con grandes ejemplos de ello. "Mentor 10, para mí, ha sido y está siendo una etapa de mi vida muy bonita. Empecé hace siete años, fui de los primeros diez mentores que nos escogieron y la experiencia es muy chula porque al final vas a colegios, a centros de mayores, a sitios donde nunca han escuchado a lo mejor hablar del deporte... Cuentas tus historias, tus vivencias y es muy gratificante", declaró Blanca al respecto.

Y es que, sin lugar a duda, es gratificante poder contar todas estas historias a los más jóvenes, que pueden tomar sus respectivos ejemplos como inspiración. "Es un programa que ha sido maravilloso. La Junta de Andalucía ha acertado totalmente de cómo coger a todo ese talento que tiene Andalucía a nivel deportivo. Tenemos campeones del mundo, campeones olímpicos, campeones europeos, además de todos los deportes... Somos como un supermercado, el deporte que te guste que lo tenemos y tener esos mentores tan buenos al alcance de cualquier niño creo que ha sido un 10 y seguiré estando en el programa porque me encanta", contestó.

Por último, también fue cuestionada sobre si alguna persona ya le ha dicho si ha servido de inspiración, sorprendiendo con la respuesta. "Sí, es cierto que hay muchos niños que después cuando he acabado la charla a lo mejor me han escrito a los padres por Instagram o han venido aquí a Training for Goal (...) He ido a dos residencias de mayores que también querían empezar a hacer deporte y sus hijos les han ayudado, han venido aquí también al centro, o sea, súper buena acogida y para mí es súper satisfactorio", finalizó sobre esta cuestión.