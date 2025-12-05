Grupo de España en el Mundial 2026: sus rivales en el Grupo H

El combinado nacional entrenado por Luis de la Fuente ha quedado encuadrado en el Grupo H junto con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. El equipo español ha tenido mucha suerte y no debería tener problemas para superar la primera fase de este torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

La Selección Española ya conoce a sus rivales en la primera fase del Mundial 2026, y también el resto de su camino, a los cuales tendrá que superar para proclamarse campeona del mundo tal y como hizo en la edición 2010 disputada en Sudáfrica. El equipo que entrena Luis de la Fuente, que será liderado por el joven Lamine Yamal, ha quedado encuadrada en el Grupo H y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

La Selección Española ha tenido la suerte de cara en la fase de grupos del Mundial 2026 ya que le ha tocado enfrentarse, en el Grupo H, a una Uruguay que está en crisis, ya que quiere despedir a Marcelo Bielsa, a Arabia Saudí, un combinado sin tradición y sin apenas nivel futbolístico, y a Cabo Verde.

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde: rivales de España en el Grupo H de la fase de grupos del Mundial 2026

- Uruguay

Uruguay será la selección con la que España cierre la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado albiceleste, doble campeona del mundo, se ha metido en esta Copa del Mundo después de terminar cuarta en las eliminatorias de Sudamérica. Uruguay está en crisis ya que los últimos malos resultados han provocado duras críticas contra Marcelo Bielsa, su seleccionador, que está en la cuerda floja.

Con todo es un combinado con grandes jugadores, como Ronald Araújo o Rodrigo Betancourt, al que hay que respetar.

- Arabia Saudí

La que fuera anfitriona en la pasada edición del Mundial 2022, ha llegado al Mundial 2026 después de superar en la cuarta fase a Irak e Indonesia. No debe ser un rival muy complicado.

- Cabo Verde

Por último, Cabo Verde será el último rival de España en el Grupo H del Mundial 2026. El equipo africano dio la sorpresa al superar a Camerún en el Grupo D de la fase de clasificación de África.

Día de los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026

España comenzará su andadura en el Mundial 2026 jugando su primer partido en Miami, en el Estadio Hard Rock, el 15 de junio contra Cabo Verde.

El segundo encuentro que disputará España en esta fase de grupos también será en el Estadio Hard Rock de Miami, el 21 de junio frente a Arabia Saudí.

Finalmente, la Selección Española cerrará la fase de grupo el 26 de junio jugando contra Uruguay en el NRG Stadium de Houston.

En caso de acabar primera del Grupo H, España se enfrentaría al segundo clasificado en el Grupo J. Si es segunda jugará contra el primero del Grupo J. Si es tercera en el grupo, España podría jugar contra los primeros del grupo I, A, G o L.