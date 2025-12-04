Aviso y esperanza desde Grecia: "Aquí Almeyda no pudo, pero en el Sevilla..."

El técnico argentino se enfrentó en el AEK a una situación similar a la actual en el Sevilla y no logró revertirla antes de su salida, pero en la capital helena aseguran que las circunstancias eran diferentes y apuestan por una reacción inmediata con conocimiento de causa

Matías Almeyda se pronunció ayer con contundencia sobre su presente y futuro en Nervión y dejó claro que en ningún momento se plantea rendirse y que su deseo es cumplir las tres temporadas firmadas con el Sevilla.

"Me tienen que sacar con diez jueces de acá. No me voy a ir. No me voy a ir, porque sé dónde quiero terminar y de qué manera quiero terminar", señaló el técnico, que se enfrenta a día de hoy a su peor momento como técnico nervionense, pues ha sufrido cinco derrotas en los últimos seis partidos, con tres puntos de 18, merced al triunfo contra Osasuna, y por la imagen ofrecida en el derbi, frustrante para sevillismo.

El club respalda a Almeyda y desde Grecia están convencidos que resurgirá

Almeyda se siente con fuerzas para revertir la situación, en el club le respaldan, pues, aunque existe la lógica preocupación, confían en su capacidad, y desde Grecia se apuesta por su resurgir a tenor del trabajo realizado en AEK de Atenas y pese a un precedente poco alentador.

Y es que el técnico argentino solo vivió una situación similar en el cuadro ateniense durante sus tres temporadas en el banquillo, pero se produjo antes de su salida el verano pasado con una racha para la que no encontró respuesta.

Un precedente muy negativo de Almeyda

"La verdad es que con Matías en el AEK solo pasó la última temporada, cuando perdió seis partidos consecutivos en la recta final del curso. En ninguna otra ocasión tuvimos resultados malos en sus tres años aquí", explican a ESTADIO desde Grecia, donde recuerdan que nada pudo hacer el 'Pelado' para frenar la hemorragia dentro de un contexto que resultaba insostenible por diversas razones.

"No pudo hacer nada, porque acabó la temporada y después se marchó; fue la única vez que le pasó", apuntan a esta redacción desde la capital helena, donde, sin embargo, creen que en Sevilla será diferente, porque no es la misma situación, y tienen mucha fe el argentino después de haber levantado al AEK: "Aquí no pudo, pero en el Sevilla... Está haciendo un buen trabajo y seguro que habrá reacción".

El objetivo de Almeyda que destacan desde Atenas

En este sentido, en otras ocasiones periodistas griegos han hablado maravillas en ED sobre Matías Almeyda, entre ellas que le gustan los proyectos largos y que le gusta terminar lo que ha empezado, tal y como él mismo afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido copero de esta noche contra el Extremadura, donde está prohibido cualquier sobresalto.