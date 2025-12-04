Regresa Dani Pérez, el protegido de Pellegrini, con su futuro por resolver en el Betis

Dani Pérez, mimado desde hace tiempo por el técnico chileno, ha dejado atrás su segunda lesión seguida y ha vuelto a trabajar con el grupo, activando la asignatura pendiente del Betis para no perder a su gran joya

El Betis y Pellegrini han recibido una magnífica noticia en las últimas horas con la recuperación de una de las principales promesas de la cantera verdiblanca desde hace tiempo y debilidad del técnico chileno, que lo ha elogiado en múltiples ocasiones y ya le ha dado oportunidades en el primer equipo, con minutos este curso en LaLiga ante el Celta.

Así las cosas, Dani Pérez, centrocampista de 20 años ha completado su puesta a punto y ya se ha sumado a la disciplina del Betis Deportivo, trabajando al mismo ritmo de sus compañeros después de que una nueva lesión frenara por segunda vez su ilusionante proyección.

Dani Pérez regresa tras dos meses y medio en el dique seco

Una vez superada la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le mantuvo apartado de los terrenos durante muchos meses, volvió a finales del curso pasado y a principios del actual, cuando Pellegrini empezaba nuevamente a contar con él y apuntaba al Mundial sub 20, el cerreño sufrió el 17 de septiembre una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho. Este nuevo contratiempo le ha mantenido fuera dos meses y medio, pero, como en su momento apuntó su entorno a ESTADIO, en el inicio de diciembre ha dejado atrás sus molestias.

De este modo, Dani Pérez ya se encuentra a disposición de Javi Medina, como anunció el propio jugador y el club en sus redes sociales y se erige en un revulsivo necesario para un filial en una situación crítica, a la par que regresa al radar de Pellegrini, que lo valora muy positivamente y cree enormemente en sus posibilidades.

Dani Pérez acaba contrato y su recuperación activará las conversaciones para su ampliación

Además, su vuelta activa un frente que el Betis tenía aparcado por la lesión de futbolista, pero que es necesario retomar para blindar a su gran joya, pues termina contrato el 30 de junio.

Fuentes consultadas por ESTADIO afirmaron semanas atrás que la lesión había ralentizado las conversaciones y que no se había producido ningún contacto en concreto para avanzar a la espera de que Dani Pérez volviera a la normalidad. En este sentido, se respira tranquilidad en el círculo del futbolista por la buena predisposición de ambas partes, pues el del Cerro quiere continuar en La Palmera y el Betis no pretende dejar escapar a un futbolista que suscita grandes expectativas desde que despuntaba en categorías inferiores.

El primer paso será ahora recuperar su sitio en el once de Javi Medina, a la espera de la llamada del club para profundizar en su ampliación y blindaje.