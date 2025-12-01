Lo nunca visto de El Gran Derbi: los audios de Munuera Montero y sus ayudantes en las acciones más polémicas

La rápida respuesta desde el VAR a la roja a Isaac Romero y las conversaciones entre el colegiado principal, sus asistentes, el delegado de campo y los técnicos y jugadores, al descubierto

Más allá de publicar los audios entre el árbitro principal y la sala VOR como en otras ocasiones, la RFEF aprovechó la ocasión especial (un árbitro andaluz dirigía El Gran Derbi por tercera vez, segunda en Primera, tras mucho tiempo imponiendo el CTA el criterio de territorialidad) para seguir con una cámara a Munuera Montero y divulgar la mayoría de sus conversaciones en todas las acciones polémicas, desde tarjetas a la suspensión durante un cuarto de hora del partido en sus postrimerías por el reiterado lanzamiento de objetos desde el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El colegiado jiennense se muestra cercano, llamando a cada jugador por su nombres y agradeciéndoles la colaboración, aunque también firme en sus decisiones, que trata de explicar siempre. "Si me habláis con respeto, os hablaré con respeto", advierte antes del saque inicial a Marc Bartra y Marcao Teixeira, los capitanes. Además, advierte a Valentín Gómez de que no saque "siempre unos metros más adelante" de donde se producen las faltas, aunque le insta a mirarle y pedirle distancia si hay contrarios demasiado cerca.

Sus asistentes son los que le avisan de lo 'gordo'

A falta de unos diez minutos para el final del partido, uno de los auxiliares de banda de Munuera Montero le dice que tiene que parar el partido "porque están tirando botellas", lo que le recrimina también quien porta el brazalete en el club verdiblanco. Interrumpido en su camino hacia la banda para hablar con Pepe Díaz, el delegado de campo, por José Ángel Carmona, el residente en Córdoba explica al visueño que "una cosa es provocar y otra es que te lancen objetos". Al primero le cuenta: "Han caído cuatro botellas; no han impactado en ningún jugador, porque estaríamos hablando de otra cosa. Avisad por megafonía y, a la siguiente, tengo que parar el partido 10 minutos".

Una expulsión exprés y con consenso

Lo siguiente reseñable es la roja directa a Isaac Romero, que le 'cantan' también sus ayudantes (al unísono) al encontrarse algo lejos de la banda. La muestra y escucha rápidamente la revisión del VAR. "Tarjeta roja confirmada. Fuerza excesiva sin opción de jugar el balón", argumenta quien parece Iglesias Villanueva por el acento gallego. "La roja, créeme, se la ha sacado él solo", añade Munuera Montero ante la protesta de César Azpilicueta y, ya sustituido, Marcao en la banda. Luego, el lanzamiento de botellas y mecheros "una vez, otra vez y otra vez", que le llevan a suspender el choque, pese a la resistencia de entrenadores y jugadores, también visitantes, "hasta que la Policía garantice la seguridad".