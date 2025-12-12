Almeyda, sobre la lesión de Azpilicueta, la evolución de Oso, las salidas de Adams y Ejuke y el mercado de enero: "Hablo mucho con Antonio Cordón"

El preparador argentino ha avisado que el Oviedo "ha merecido más" y que el duelo es una final para el Sevilla; también ha valorado la mejora defensiva y las situaciones de Alfon, Azpilicuta o el canterano Oso

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha pasado este mediodía por sala de prensa para analizar la actualidad deportiva del equipo y cómo llegan al duelo de este domingo frente al Real Oviedo, un partido en el que los nervionenses necesitan sumar los tres puntos para espantar de nuevo los fantasmas en LaLiga. "Hemos estado estudiando al Oviedo y hay partidos en los que han merecido más. No es cuestión de merecer, pero tienen cosas buenas y otras que podemos aprovechar. Para nosotros son finales, todas las que jugamos, y por eso la importancia de este partido. Jugamos en casa nuevamente tras perder el último derbi y hay muchas cosas en juego; esperemos redoblar la situación", ha reconocido.

En Valencia se ganó en seguridad defensiva a costa de ser menos ofensivo

"Uno de los puntos que coincidíamos es el desorden por momentos que vivimos en el derbi y en Valencia nos ordenamos con otro sistema, aunque nos privamos de llegadas a la portería rival con más frecuencia. Tuvimos la pelota, movilidad y orden defensivo. Tenemos que seguir creciendo. Todos los rivales juegan de manera diferente y el Oviedo será diferente a lo que fue Valencia y veremos cómo será ese orden".

Cómo se encuentran Alfon y Azpilicueta

"Lo de Alfon es fiebre, cuando uno tiene fiebre dos días seguidos quedas un poco más débil. Esperemos tenerlo mañana y, primero, que esté bien de salud. Respecto a César, todos sabemos que es un jugador importante en nuestro planteamiento y en el grupo, como persona y como alguien positivo. En el último segundo del entrenamiento sufrió una lesión y verlo terminar en un llanto importante habla de cómo siente el fútbol. Me entristece no tenerlo, pero sigue siendo un ejemplo en la adversidad. Esperemos que no sean tantas semanas, sus compañeros intentarán que no se note su ausencia".

El partido de Oso en Mestalla y su evolución

"Fue bueno desde la pretemporada, para eso sirven, para ver con quién podemos contar. Lleva un proceso adecuado, entrena con nosotros, juega en el segundo equipo y se mantiene en ritmo. Cuando le tocó jugar por Copa y el otro día lo hizo bien. Sé que puedo contar con él. No me gustaría quemar a los jóvenes, hay que llevarlos con tranquilidad. Le valoro las ganas, la intensidad, la interpretación y las ganas de triunfar en el equipo que quiere, esas características son las que triunfan".

Las salidas de Adams y Ejuke a la Copa África y el mercado de fichajes

"Esto de las copas interrumpe bastante los procesos, pero ya estaba así cuando llegué. Se sabe cuando se contratan futbolistas que juegan estos torneos. No voy a poner excusas por nada, trataremos de modificar y ver la manera de tener jugadores con diferentes características. Hablo mucho con el director deportivo y se habla muchísimo del futuro".