La propuesta de Antiviolencia del cierre del Sánchez-Pizjuán une a béticos y sevillistas: "Una salvajada vestida de indecencia"

Las redes sociales han sido un clamor tras la propuesta de sanción venida del Comité de Antiviolencia; provocando reacciones tanto en sevillistas como en béticos donde muestran su indignación por el tratamiento

En la tarde de este jueves, se dio a conocer la propuesta de sanción del Comité de Antiviolencia tras el lanzamiento de objetos del pasado derbi que acabó con una suspensión temporal del mismo. Este hecho, que tuvo un gran eco a nivel nacional, tuvo como protagonista a la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, provocando que Munuera Montero tuviese que decretar el regreso al túnel de vestuarios antes de que pudiese finalizar el partido. Y, a pesar de que los implicados correspondiesen a un sector claro de la grada, Antiviolencia ha decidido proponer el castigo de la totalidad del recinto deportivo.

Este órgano ha propuesto el cierre total de un mes del Ramón Sánchez-Pizjuán por esos hechos acaecidos, sumándole también una multa de 120.000 euros que tendría que asumir la propia entidad nervionense. Desde el club, muestran su indignación por lo que consideran un "agravio comparativo" y han comunicado que ya han puesto este hecho en mano de sus servicios jurídicos para que puedan analizar este caso, al sentir que el castigo ha sido tratado con más dureza que para otros equipos con casos similares. El ejemplo puede estar en un hecho que sufrió el Real Betis, ya que vio como el Villarreal CF apenas tuvo que pasar por una sanción económica por el lanzamiento de una botella que tenía como objetivo a Antony.

Al poco de conocerse la noticia, las redes sociales estallaron en contra de esta decisión, con sevillistas muy enfadados por este hecho. "Propuesta de cierre total del RSP durante 1 mes. Una salvajada vestida de indecencia y vileza", escribía un usuario en la red social X. Y es que, entre las reclamaciones de los aficionados, está el tener un mismo trato que con otros equipos españoles. "600€ de multa al Villarreal por un botellazo a Antony que pararon con la mano. Es que es increíble como nos tratan en el sur...", declaró otro aficionado a través de este mismo canal.

Este hecho no ha levantado polémicas únicamente en el sector sevillista, ya que son muchos los béticos que consideran totalmente desproporcionado este castigo al equipo hispalense. "Mira que, como bético, quiero lo peor para el Sevilla deportivamente hablando. Pero esto me parece una barbaridad, y como siempre, las sanciones más duras, para los equipos sevillanos", respondió un aficionado verdiblanco. Y es que son muchos los que han manifestado su sorpresa, al considerar que esto no pasaría en otro lugar de España. "A ver que, como bético, lo peor para el Sevilla, pero esto no es normal. Ni es justo para el resto de aficionados ni es normal en comparación a cualquier equipo de cualquier otra ciudad", escribió otro aficionado.