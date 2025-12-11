El Sevilla FC "explota" tras la propuesta de cierre del Sánchez-Pizjuán: "Constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo"

Desde el club muestran su total indignación por la propuesta de sanción venida del Comité Antiviolencia, que contempla el cierre del Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y una multa de 120.000 euros

El Gran Derbi sigue creando cola en la ciudad de Sevilla. En el plano deportivo, el equipo de Matías Almeyda sigue sin enderezar el rumbo, llevando varias jornadas sin conocer la victoria. Esto provoca malestar en el sevillismo, que ya va viendo cada vez más cerca los fantasmas de años anteriores. El derbi no dejó únicamente análisis en el plano deportivo, ya que el lanzamiento de objetos en los últimos minutos levantó polémica, llegándose a detener el encuentro cuando ya se encontraba en sus instantes finales. Mucho ha dado que hablar esa acción, con la incógnita de las consecuencias que tendría. Durante la tarde de este jueves, se ha dado a conocer la propuesta del Comité de Antiviolencia, lo que ha creado un gran enfado en la entidad.

Esta entidad ha propuesto el cierre total del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes y una multa de 120.000 euros. Sin lugar a duda, esta decisión ha levantado asperezas en el sevillismo, que lo consideran desproporcionado. Todo esto si se tienen en cuenta hechos precedentes, donde la sanción no ha sido tan dura como en el caso del Sevilla FC.

El propio club nervionense ha querido manifestar, mediante un comunicado, su total indignación por esta propuesta de sanción, considerándola como "totalmente desproporcionada". "El Sevilla Fútbol Club desea mostrar su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial, la propuesta de sanción realizada por la Comisión Estatal de Antiviolencia este jueves", comenzó la entidad sevillana este comunicado. Desde el club, denuncian que no se les ha comunicado de forma privada esta decisión.

Por su parte, también anuncia que tomará las medidas pertinentes ante esta propuesta. "El Sevilla FC, como no puede ser de otra forma, ha decidido encargar a sus servicios jurídicos el análisis en profundidad del contenido de la propuesta de sanción, ya que se siente agraviado por la decisión de esta Comisión, teniendo en cuenta el castigo que propusieron imponer a episodios similares o más graves en otros estadios del territorio nacional", prosiguió sobre esta cuestión.

"El club considera dicha propuesta de sanción totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio", continuó el pertinente comunicado.

Por último, en el club espera que no se generalice la actitud de unos pocos al resto del estadio. "De ninguna de las maneras se pueden generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y, por tanto, imputables a personas concretas y no a sectores, estadios o aficiones", finalizó el club este comunicado.