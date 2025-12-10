El Betis, atento al cambio de Iker Losada en el Levante de cara al mercado de enero

Tras ocho partido ligueros sin pisar el césped y activar la alerta en La Palmera, la tesitura del gallego, cedido en el Levante, se expone a un volantazo que podría librar al Betis de una decisión drástica a última hora

La dirección deportiva verdiblanca deberá tomar varias decisiones en el mercado de invierno y no solo las relacionadas con reforzar el plantel, a lo que se refirió esta mañana el presidente verdiblanco, Ángel Haro.

En Heliópolis están pendiente de las posibles salidas, ya sean por su ausencia de protagonismo, caso, por ejemplo, de Chimy Ávila, o porque llegaran ofertas muy interesantes, como podría ocurrir con Natan o Altimira, entre otros, y también de la situación de los cedidos. No en vano, en algunos casos se estudia romper la cesión, de manera unilateral o en consonancia con todas las partes por el escaso éxito de la operación debido a la ausencia de continuidad.

Protagonismo residual de Iker Losada en el Levante

Se ha hablado mucho hasta el momento de Gonzalo Petit, nuevamente suplente en el Mirandés ante Las Palmas, pero se antoja más grave la tesitura de Iker Losada, cedido al Levante para que gozara de minutos y se revalorizara, pero, hasta el momento, su presencia ha resultado testimonial y, evidentemente, preocupa en La Palmera porque en verano volvería como un problema.

Hasta ahora solo ha jugado 275 minutos, 170 de ellos en Copa, debido a que Julián Calero no lo consideraba en sus planes, hasta el punto de afirmar que le faltaba constancia en el trabajo diario, lo que se tradujo en ocho partidos seguidos sin pisar el césped.

El despido de Calero le da un esperan al gallego y al Betis

Sin embargo, los resultados provocaron la destitución de Calero hace dos jornadas, lo que supuso una puerta abierta a la esperanza para el futbolista y para el Betis, de cara a evitar un nuevo frente al tenerle que buscar otro destino. Así, en la última jornada, en la derrota por 2-0 contra Osasuna, Álvaro del Moral, técnico interno, con Vicente Iborra de asistente, no lo incluyó en el once, pero sí que le ofreció una oportunidad liguera al disputar alrededor de 30 minutos -entró por Brugué en el 62'-. No jugaba en LaLiga desde el 23 de septiembre, contra el Real Madrid.

Ahora dispondrá de la ocasión de convencer al nuevo técnico, todavía no decidido tras el 'no' de Luis García Plaza, si bien el aperitivo con Del Moral ya es una buena noticia para el Betis, que ahora, a poco más de 20 días para que abra el mercado, permanece muy pendiente al cambio en la situación de Iker Losada para decidir si descarta por completo el fin de la cesión o se ve obligado a encontrar una solución en enero. Las próximas semanas resultarán determinantes para el futuro inmediato del mediapunta de Catoira.