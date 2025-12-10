Pellegrini revela el retraso de la vuelta de Isco en el Betis y confirma la negociación frustrada por Abde y Bakambu

El técnico chileno afirma que el regreso del costasoleño se demorará más de lo previsto y que ha resultado imposible retener para el Rayo a los dos futbolistas citados para la Copa África además de al lesionado Amrabat

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en el estadio Maksimir de Zagreb en vísperas del choque de mañana contra el Dinamo de Zagreb, correspondiente a la jornada seis de la Europa League. Rueda de prensa en la que avisó de la dificultad de una cita muy importante para amarrar ya la clasificación y repasó la enfermería también de cara al Rayo Vallecano, revelando la mala noticia de que difícilmente ninguno de los lesionados llegará para el Rayo.

Así, cuestionado sobre el estado de Isco, Bellerín y Junior Firpo, el 'Ingeniero' cree incluso que ya no volverán hasta el próximo año. "Los lesionados, difícil que alguno lleguen para el partido de lunes contra el Rayo. Todavía queda una semana más antes de irse al parón, pero a mí me da la impresión que vamos a verlos después, ya el año que viene", señaló Pellegrini, que, por si quedaba alguna duda, también confirmó que Abde, Amrabat (todavía lesionado) y Bakambu tampoco estarán disponibles al no fructificar las negociaciones con Marruecos y Congo para retrasar su incorporación a sus combinados para la Copa África.

Pellegrini revela que las negociaciones por Abde y Bakambu no han fructificado

"Por el reglamento mañana es el último partido para Abde y Bakambu. Ya saben que el lunes tienen que estar en sus selecciones. Se hicieron las gestiones, pero creo que, por distintos motivos, no se pudo conseguir. Son cuestiones administrativas y la verdad es que cuesta uno dar opiniones sobre temas que no domino, porque algunas razones habrá habido para negarlo. Hay un plantel disponible y con ellos tenemos que ganar los partidos", apuntó Pellegrini, que recuerda que con un triunfo atan la clasificación.

"Sumar tres puntos más nos dejaría prácticamente clasificado ya para la próxima ronda, si bien está la ambición siempre de clasificar entre los ocho primeros para no jugar la ronda de playoff. Así que esperamos, como digo, hacer un muy buen partido, porque sabemos que tenemos un rival que también quiere ganar los puntos para clasificarse. Así que mañana necesitamos estar muy concentrados contra un muy buen rival", apuntó Pellegrini.

Pellegrini responde a las críticas por la derrota conta el Barça

Además, el técnico respondió a las críticas por la derrota ante el Barça y las pérdidas de balón "Hemos perdido dos partidos en el año. Los goles que nos hicieron contra el Barcelona fue más por problemas defensivos que por la salida del balón. El equipo está funcionando bien, está recuperando y estamos jugando de acuerdo a cómo nos gusta a nosotros. Así que no creo que tengamos ningún tipo de problema en ese aspecto. Tratamos de mantener un estilo que nos da resultados", indicó.