Valencia Basket - Anadolu Efes: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Anadolu Efes llega en plena crisis para tratar de asaltar el fortín del Roig Arena y vérselas con un Valencia Basket crecido

El nuevo equipo de Pablo Laso, el Anadolu Efes de Estambul, será el rival que visite este jueves el Roig Arena en la decimoquinta jornada de la Euroliga, a la que los valencianos llegan después de haber asaltado el OAKA el viernes y de haber salvado el liderato de la ACB en el Buesa Arena ante el Baskonia. Los turcos, sin embargo, lo hacen tras perder frente al Real Madrid en su casa un duelo igualado, que los blancos supieron controlar a partir del descanso.

El conjunto taronja aún no sabe si podrá contar con Braxton Key, que se ha perdido los últimos choques por un fuerte golpe en la rodilla, y tendrá que hacer descartes para un duelo en el que quiere mantenerse invicto con público en el Roig Arena, donde sólo ha perdido desde su inauguración ante el Hapoel Tel Aviv, un duelo que tuvieron que jugar sin sus seguidores en las gradas.

"Si te preparas pensando que vas a ganar fácil, que no nos llegan a la suela de zapato, estos son los que se pierden, los que piensas que va a ser más fácil de lo que crees. Puede pasar y es algo que se transmite", advierte el entrenador del Valencia Basket Pedro Martínez, quien espera "un partido muy difícil contra un muy buen equipo".

"El Efes tiene un juego interior que es muy difícil de defender, (Rolands) Smits y (Ercan) Osmani son un problema porque juegan diferente y va a ser difícil que nos adaptemos", añade Martínez, que razona sus advertencias al señalar que el Anadolu Efes tiene jugadores a los que el Valencia no podría fichar por estar por encima de sus posibilidades.

A qué hora es el Valencia Basket - Anadolu Efes de la jornada 15 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Anadolu Efes, perteneciente a la jornada 15 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 11 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Anadolu Efes de la jornada 15 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Anadolu Efes se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.