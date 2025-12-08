Pablo Laso es el elegido por Anadolu Efes

El dos veces campeón de Europa tiene avanzadas las negociaciones para hacerse cargo del banquillo turco de manera inmediata

Es una sorpresa, pero solo a medias. El prestigio de Pablo Laso en Europa va mucho más allá de sus dos años dudosos con Bayern de Múnich y Baskonia; por ello, verle ahora como el gran deseo de Anadolu Efes para que sea su nuevo entrenador entra dentro de la lógica.

Así es. Según informa Eurohoops, el gigante turco tiene al vitoriano en lo más alto de su lista de candidatos; tanto es que así que las conversaciones entre las partes están muy avanzadas, si bien no se puede dar por hecho acuerdo alguno.

A sus 58 años, Laso lleva 15 entrenando al más alto nivel, ya que fue en 2011 cuando tomó el mando de un Real Madrid en el que permaneció 10 temporadas, ganando por el camino las Euroligas de 2015 y 2018. Fueron momentos de gloria, los cuales le abrieron la puerta primero del Bayern en la campaña 2023-24 y posteriormente la de Baskonia en la 2024-25. Ninguna funcionó como esperaba el veterano técnico.

Efes lleva sin entrenador desde el pasado 27 de noviembre, día en el que se hizo oficial el despido de Igor Kokoskov, quien había llegado en el mes de julio de este mismo año. A la espera de conocer su sustituto, y con una lista en la que hay otros nombres destacados, por el momento es Rado Trifunovic, de 52 años, quien ha sido nombrado entrenador interino.

Los problemas de Anadolu Efes en la Euroliga

Si hace nada era Xavi Pascual, entrenador del Barça, quien señalaba que "la Euroliga 'mata' entrenadores", en este caso no podemos más que darle la razón, ya que el principal motivo de la pronta partida del entrenador serbio es que en la máxima competición continental no he conseguido las victorias que se esperaban.

Así, hablamos de que en el presente el club turco ostentan un balance de 5-9 en la máxima competición continental, lo cual le sitúa a tres partidos de la zona de Play-In Showdown. Ya a nivel nacional, hablamos de cuatro derrotas seguidas para verse en estos momentos con un 6-4 en la Turkiye Sigorta Basketbol Super Ligi.

Lo que tiene por delante Anadolu Efes

Si bien está claro que Laso estará pensando a medio/largo plazo, no lo está menos que los turcos necesitan levantarse cuanto antes. En esa línea, esta semana tiene partidos realmente duros al visitar en la Euroliga al Valencia Basket en el Roig Arena, antes de enfrentarse a Fenerbahçe en el Ulker Sports Arena este domingo.