Sergio Scariolo: "Es fácil entender por qué no empezamos bien"

El técnico italiano defiende la evolución que ha vivido un Real Madrid que lleva tres triunfos consecutivos en la Euroliga tras vencer a Anadolu Efes

La llegada de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid generó gran expectación. Inmensamente laureado como entrenador de España, el italiano suponía un soplo de ambición para un equipo que deseaba volver a reinar en Europa. Pues bien, el inicio no ha sido sencillo, pero contra Anadolu Efes se sumó el tercer triunfo consecutivo en la Euroliga, lo que refrenda según el entrenador de los blancos la teoría de que había que tener paciencia con el proyecto.

"La mitad del equipo es nueva. El entrenador es nuevo. La directiva es nueva. Todo es realmente muy nuevo así que es muy fácil entender que las cosas van progresando. Esta es la parte positiva del asunto. Las cosas están yendo cada vez mejor, pero al mismo tiempo es fácil entender por qué no empezamos bien. Teníamos que encontrar nuestra química, teníamos que encontrar roles. Yo tenía que adaptarme a los jugadores y los jugadores adaptarse a mí", señala antes de dejar claro que han sido meses complicados con muchas decisiones por medio.

"Tuvimos que tomar muchas decisiones durante estos tres meses, algunas visibles y otras no, para seguir mejorando y encontrar la unión adecuada y la química adecuada. No digo que ya la hayamos encontrado pero en las últimas semanas estamos dando pasos sólidos en esa dirección", subraya.

Satisfecho con el trabajo colectivo

Ya centrado en el partido y en su desarrollo, Scariolo deja claro que está muy contento por el trabajo de los suyos, que supieron sufrir para acabar sumando una victoria muy importante.

"Estamos extremadamente satisfechos con esta victoria. Es muy difícil ganar aquí. El Anadolu Efes mostró su mejor versión, sin duda; lucharon, jugaron con inteligencia, metieron tiros, tuvieron una gran contribución de Beaubois recién reincorporado al equipo, y los aficionados los apoyaron. Debemos estar satisfechos con la victoria. Tomamos el control de los rebotes en la segunda mitad, especialmente los rebotes defensivos, y creo que eso marcó la diferencia", sentencia.

Garuba y otras actuaciones individuales

Scariolo destacó el trabajo de Usman Garuba: "Hizo el mejor partido de cero puntos que he visto en mi vida, fue un factor enorme sin anotar. Todos contribuyeron, todos aportaron. Nuestro mejor jugador, Tavares, no estuvo en su mejor día, estuvo fuera por dos faltas tempranas en la primera mitad y no pudo entrar en el juego. En general, logramos reemplazarlo muy bien".

Además se refirió a la aportación de los exteriores: "Uno de nuestros asuntos pendientes para alcanzar la mejor química en el equipo es tener una contribución positiva de todos nuestros aleros, treses y cuatros, Hezonja, Deck, Lyles y Okeke, en el mismo partido. Y probablemente este es el primer partido en este inicio de temporada en el que los cuatro fueron realmente cruciales en algún momento del juego y contribuyeron con alto nivel a la victoria del equipo. Estoy muy satisfecho con esto", finaliza.