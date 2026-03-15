España - Italia en directo | partido de clasificación FIBA para el Mundial femenino 2026

Retransmisión en directo del España - Italia correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 de baloncesto femenino

¡Buenas noches! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre España e Italia correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de baloncesto femenino.

España - Italia de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

España llega a este partido ya clasificada para el Mundial 2026 y tras barrer a todas sus rivales, la última, Puerto Rico; Italia, por su parte, perdía este sábado ante Estados Unidos de forma contundente

"Somos un equipo en construcción y con mucha jugadora joven, y no podemos perder ese lujo de entrenamiento y jornadas competitivas. Salimos a disputar, con toda humildad, pero con mucha ambición y tratar de ganar todos los partidos".

Estados Unidos barre a Nueva Zelanda en el partido que abre el grupo de España. Las estadounidenses han ganado de paliza todos sus partidos a la espera de vérselas con el equipo español

España festejó la clasificación para el Mundial 2026 por todo lo alto y tanto el seleccionador como las jugadoras apuntan a medalla.

España jugará el próximo mes de septiembre, en Berlín, su octavo Mundial de baloncesto femenino después de haber logrado brillantemente el billete en el Premundial de Puerto Rico. Lo ha hecho con dos jornadas de antelación. Por eso, su trabajo no ha acabado.

La selección española femenina de baloncesto se podría tomar esos duelos como un trámite si fueran otras las rivales. De hecho, acaban con el partido más ilusionante, ante el Estados Unidos de Caitlin Clark. Pero antes llega este domingo Italia, apenas 17 horas después de haber acabado su encuentro frente a Puerto Rico.

Las italianas, además, llegan con la necesidad de ganar para clasificarse para este Mundial 2026, aunque su pase es virtual tras lo vivido en las dos primeras jornadas. Y para España es una prueba para medir su nivel ante un conjunto que les ganó en su último duelo y que, el pasado año, acabó tercero en el Eurobasket femenino, justo por detrás del conjunto de Miguel Méndez.

El seleccionador español movió mucho el banquillo en los dos últimos cuartos ante Puerto Rico y tiró más de jugadoras como Ginzo, que suelen tener un rol secundario. El objetivo era que todas llegaran lo mejor posible para este encuentro ante las italianas. Éstas llegan con más horas de descanso, pero con el malestar de haber sufrido un duro rapapolvo a manos de Estados Unidos.

España e Italia, dos gallitos con ganas de medir sus fuerzas

Son dos equipos que se tienen ganas -en el buen sentido de la palabra- y que no van a escatimar esfuerzos aunque lo tengan todo hecho. Acabar segundas en este Premundial, siempre que lo gane Estados Unidos, es un punto a favor de cara al próximo Mundial, donde tanto Italia como, sobre todo, España estarán entre las favoritas para las medallas.

De hecho, el equipo español ha sumado alguna en sus tres últimas participaciones. Fue bronce en 2010 y 2018 y plata en 2014. En 2022 falló, por eso ahora va a llegar al Mundial con más ganas.