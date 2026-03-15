España, al Mundial 2026 por la puerta grande

El equipo femenino español barre a la anfitriona, Puerto Rico, y logra la victoria que le hacía falta para estar en Alemania

La selección española de baloncesto femenino estará en el Mundial 2026 que se va a celebrar en Alemania después de ganar por 91-52 a Puerto Rico en la tercera jornada de la fase de clasificación que se está celebrando, precisamente, en esta isla caribeña.

Las chicas de Miguel Méndez resolvieron el encuentro ante las anfitrionas en los dos primeros cuartos gracias a su gran defensa y a un tiro exterior que ya hizo estragos en los dos primeros partidos y que ahora ha vuelto a repetirse.

Si a Nueva Zelanda la dejaron en 50 puntos y a Senegal en 51, Puerto Rico pudo meter 52 gracias, como en los anteriores encuentros, a la relajación final de las hispanas, que se permitieron pensar un poco en el partido que tienen que jugar frente a Italia apenas 17 horas más tarde.

España sale como un huracán

La muestra de la superioridad con la que España arrancó quedó mostrada cuando Puerto Rico pidió su primer tiempo muerto con sólo un minuto y medio de juego. A esas alturas, España ya dominaba por 7-2, una ventaja que pese a los intentos de cambiar la dinámica del técnico local y al apoyo de la afición no hizo sino crecer.

Con Awa Fam causando estragos en esos primeros minutos y Carrera aprovechando los huecos que les dejaban las rivales, España aguantó los mejores minutos de Puerto Rico, en los que devolvió las canastas españolas y, al menos, pudo contener la desventaja. Con el cambio de cromos, esto se acabó. Entraron Megan Gustafson y Helena Pueyo y el partido se rompió drásticamente.

En los tres últimos minutos y medio del primer cuarto, el marcador pasó de un 16-10 a un 31-17 que hacía ver la facilidad con la que anotaban las españolas. En especial una Gustafson a la que no podían parar. El cinco de seis en triples en este cuarto también ayudó bastante.

La defensa española deja a su rival en seis puntos

Si en el primer cuarto, España fue un torbellino en ataque, en el segundo no le hizo falta tanto porque fue un muro en defensa. Puerto Rico tardó cinco minutos y medio en anotar su primera canasta y sólo metió dos más en este periodo. La ventaja de España se fue hasta los 30 puntos (53-33) y el partido quedó visto para sentencia.

Los dos últimos cuartos sobraron. En especial el último, pero al menos permitieron a Puerto Rico evitar un marcador de escándalo y coger algo de moral para los dos partidos, ante Senegal y Nueva Zelanda, donde se va a jugar la clasificación mundialista.

Ficha técnica del España 91-52 Puerto Rico

España (31+22+22+16): Elena Buenavida, Mariona Ortiz (3), Maite Cazorla (10), Aina Ayuso, María Araujo (5), Helena Pueyo (5), María Conde (11), Awa Fam (11), Raquel Carrera (11), Megan Gustafson (21), Paula Ginzo (4), Iyana Martín (10).

Puerto Rico (17+6+11+18): Tayra Meléndez (0), Brianna Jones (9), Nina De León (2), Pamela Rosado (5), Zaida González (8), Sofía Roma (2), Arelia Guirantes, Trinity San Antonio (11), Kaelynn Satterfield, India Pagán (2), Imani McGee-Stafford (7), Jacqueline Benítez (6).

Árbitros: Viola Gyorgyi (NOR), Yann Vezo Davidson (MAD) y Kevin Lei (CAN).