Así queda la clasificación de la Liga ACB tras los batacazos de Real Madrid y Valencia Basket en la jornada 30

Los blancos y los taronja sufren sendas derrotas tras sus duros partidos intersemanales en la Euroliga. Los de Pedro Martínez pierden la segunda plaza en favor del UCAM Murcia

La 30ª jornada de la Liga ACB ha dejado sorpresas como la derrota del Real Madrid en casa ante el Río Breogán, equipos muy tocados como un Unicaja Málaga que no levanta cabeza y otros que parecen estar en disposición de salvarse a última hora como el MoraBanc Andorra. Y por cierto, Valencia Basket jugó con todas sus estrellas.

Empezando por los caídos, los de Sergio Scariolo sucumbieron ante un rival mucho más centrado en el partido. No es que los blancos no quisieran ganar, sino que con toda la lógica del mundo sus mentes necesitaban un descanso tras derrotar al Hapoel Tel Aviv en cuartos de final de la Euroliga. Lago parecido ocurrió con un Valencia Basket que prefería no haber tenido que jugar contra Baskonia, que finalmente lo hizo con sus mejores jugadores y que tendrían la mente puesta en lo que llega el miércoles: quinto partido ante Panathinaikos.

El que sí se dio una alegría fue el Barça. Los de Xavi Pascual buscan darse una alegría en la competición doméstica y no dieron opción alguna al San Pablo Burgos pese a las muchas bajas que tenían. Y para acabar con la parte noble, el no que no despierta es un Unicaja Málaga que perdió por un punto contra el Dreamlanda Gran Canaria.

Se niegan a descender

Ya por la parte baja de la clasificación tenemos a un Covirán Granada que evitó el descenso por ahora metiendo en un buen lío al Zaragoza, mientras que el MoraBanc Andorra dio un gran paso al frente derrotando al BAXI Manresa.

Resultados de la jornada 30 de la Liga ACB 2025-2026

Unicaja Málaga 100-101 Dreamland Gran Canaria

UCAM Murcia 86-75 Bàsquet Girona

Barça 91-76 San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza 74-85 Covirán Granada

Hiopos Lleida 90-81 Surne Bilbao Basket

MoraBanc Andorra 104-94 BAXI Manresa

Real Madrid 97-101 Río Breogán

Valencia Basket 84-86 Baskonia

La Laguna Tenerife - Joventut (se disputará el 20 de mayo)

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 30

1. Real Madrid 26 - 4 (+280)

2. UCAM Murcia 22 - 8 (+195)

3. Valencia Basket 21 - 9 (+323)

4. Barça 21 - 9 (+243)

5. Kosner Baskonia 21 - 9 (+176)

6. Asisa Joventut 17 - 11 (+85)

7. La Laguna Tenerife 17 - 11 (+118)

8. Unicaja 16 - 14 (+52)

9. Surne Bilbao 16 - 14 (-52)

10. Bàsquet Girona 13 - 17 (-86)

11. Río Breogán 13 - 17 (-104)

12. BAXI Manresa 12 - 18 (-185)

13. Hiopos Lleida 11 - 19 (-186)

14. Dreamland Gran Canaria 10 - 21 (-152)

15. Casademont Zaragoza 9 - 21 (-175)

16. San Pablo Burgos 9 - 21 (-110)

17. MoraBanc Andorra 9 - 21 (192)

18. Coviran Granada 6 - 24 (-250)