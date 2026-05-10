El Breogán aprovecha la resaca blanca para tomar Madrid 24 años después

El conjunto gallega firma una histórica actuación ante el Real Madrid en el Movistar Arena para certificar un año más en la élite del baloncesto nacional

¡Enorme triunfo del Río Breogán! La escuadra gallega aprovechó la relajación de un Real Madrid que venía de certificar su clasificación para la Final Four de la Euroliga para lograr una victoria histórica, una que se mide por un resultado final de 97-101 y que les corona en la capital de España por primera vez en 24 años.

Respecto al desarrollo del encuentro, lo cierto es que la igualdad dominó en casi todo momento, si bien los blancos tuvieron un muy buen comienzo para lograr lograr rápidamente una renta de siete puntos (13-6). Parecía que el Breogán reaccionaba, pero un parcial 8-0 disparó nuevamente a los blancos (29-19).

Tras el desacierto inicial, la recta final del primer tiempo supuso un cambio de ritmo. Los triples de Mario Hezonja y el acierto de DeWayne Russell, que reaparecía tras su lesión muscular, mantuvieron la igualdad hasta el intermedio (46-43).

Ya en la segunda parte llegaron los mejores momentos del Breogán. Mientras los de Sergio Scariolo seguían acumulando fallos en el tiro, Francis Alonso culminó la remontada gallega (53-55 tras 25 minutos). Al Real Madrid, que había perdido por lesión a Len (17 puntos, 9 rebotes y 26 créditos de valoración en el tiempo que estuvo en pista), le faltaba intensidad y el Breogán ta soñaba con un triunfo de prestigio.

Dando forma a la renta definitiva

Lejos de ponerse nervioso al verse por delante, el equipo de Lugo se plantó en los ocho últimos minutos venciendo por 10 puntos (69-79). Ahí llegó la reacción blanca, que a base de tesón dejó la diferencia en seis. La realidad es que a los de Madrid no les faltó empeño, pero sí defensa, ya que la recta final se vivió como un intercambio de canastas que favorecía a los gallegos.

Con el partido en el alambre, Mavra, decisivo en el triunfo del equipo gallego, oxigenó a los suyos con un triple, pero el Real Madrid continuó apretando y llegó a tener un último ataque para forzar la prórroga. Gabriele Procida falló el triple, pero Trey Lyles cogió el rebote y forzó un 2+1, posteriormente anulado por los colegiados tras el challenge de Casimiro. El canadiense metió los dos tiros libres, pero el Breogán ya no dejó escapar su histórica victoria.

- Ficha técnica:

97 - Real Madrid (18+28+21+30): Campazzo (-), Llull (20), Hezonja (16), Okeke (3) y Len (17) -cinco inicial- Lyles (12), Abalde (7), Procida (3), Maledon (6), Almansa (6) y Feliz (7).

101 - Río Breogán (15+28+28+30): Rusell (11), Cook (10), Arturs Kurucs (2), Andric (10) y Brankovic (10) -cinco inicial-; Francis Alonso (6), Aranitovic (19), Mavra (16), Apic (9), Dibba (8) y Erik Quintela (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 6.010 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Real Madrid Piculin Ortiz.