Xavi Pascual confirma la lesión de Tomas Satoransky y explica qué ocurre con Will Clyburn

El entrenador del Barça prefiere no lanzar las campanas al vuelo tras derrotar al San Pablo Burgos y recuerda a todos que aún no han conseguido nada

Xavi Pascual no está para bromas. Al técnico del Barça le dolió no entrar en el playoff de la Euroliga y por momentos ha puesto en duda su continuidad en el equipo más allá de la presente campaña. Por ello, no extraña que tras ganar al San Pablo Burgos por 91-76 y asegurar matemáticamente un sitio en la postemporada de la Liga ACB el mensaje sea de calma, también en parte por lesiones como la de Tomas Satoransky.

"Lo más importante es seguir compitiendo. Tenemos que ir partido a partido. La semana que viene vamos a Granada con la intención de ganar, sabiendo que será un encuentro muy exigente porque ellos se juegan mucho. A partir de ahí, veremos en qué posición estamos y contra quién nos toca en función de la clasificación", comenta.

Lo que sí ha convencido al laureado preparador es ver a sus chicos rendir de un modo muy serio pese a las bajas acumuladas por problemas físicos. "Es verdad que hemos hecho un encuentro bastante completo entre la primera y la segunda parte. Hemos sabido marcar el ritmo y generar muchas ventajas" subraya.

Tomas Satoransky, de nuevo al margen por lesión

En cuanto a la situación general del equipo, el preparador azulgrana pone el foco en las dificultades que atraviesa la plantilla por la plaga de lesiones. Explica que Tomas Satoransky ha recaído de sus problemas de espalda, mientras que Will Clyburn, Nico Laprovittola, Jan Vesely y el joven Nikola Kusturica "todavía necesitan tiempo".

Sobre la retirada del parquet del base argentino Juani Marcos por molestias en la rodilla izquierda, el técnico aclara que "en principio es solo un golpe" y que el equipo seguirá "día a día" su evolución con la vista puesta en el ‘play-off’, que arranca el 2 de junio, con la esperanza de recuperar a alguno de los lesionados.

El paso al frente de Youssoupha Fall

En el plano individual, Pascual elogió el rendimiento de Youssoupha Fall, que ha firmado 16 puntos y encadena dos actuaciones destacadas, y de Juan Núñez, que con 14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias se ha convertido en el primer jugador en alcanzar esos registros en la Liga Endesa desde Nick Calathes.

"Va cogiendo confianza poco a poco y nos está ayudando mucho. Es un jugador especial, con características distintas. Hoy ha hecho un partido muy completo: ha aportado en defensa, en el rebote y en la generación de juego, con asistencias importantes", sentencia.