El Monbus Obradoiro golpea con todo y ya es equipo ACB

Los gallegos se imponen al Gipuzkoa por 86-68 con 20 puntos de Sergi Antela para regresar a la élite del baloncesto nacional solo dos años después de perder la categoría

Trabajo completado. Dos años después de caer a Primera FEB, el Monbus Obradoiro recupera su lugar en la Liga ACB tras ganar al Inverady Gipuzkoa por 86-68 con una espectacular actuación de hasta 20 puntos de Sergi Quintela.

Si bien alguien podía pensar que el equipo vasco no pasaba de invitado de lujo, se equivocaba. Los de Sergio García jugaron como si fuese un partido más en el que debían competir y así lo mostraron de salida al colocarse 6-11 arriba.

Pese al golpe inicial, el técnico obradorista reaccionó metiendo en pista a Sergio Quintela, quien cambió por completo el rumbo del encuentro. Los gallegos mejoraron en ataque, remontaron en el primer cuarto y de cara al descanso ganaban por 47-42. Llegaron a verse 11 puntos por delante, pero la vuelta a pista de Tate (13 puntos al descanso) hizo reaccionar a Gipuzkoa.

Rompiendo el partido

Tras el paso por vestuarios las defensas dieron un paso al frente en intensidad, lo cual sirvió a los de Santiago de Compostela para aumentar su renta merced a los triples seguidos de Barcello, Sergi Quintela y Andersson. De cara al último cuarto ganaban ya por neve puntos (65-56).

¿Y quién remató la faena? Sergi Quintela. El exjugador del Breogán, eterno rival del Obradoiro, metió dos canastas seguidas, la segunda tras un robo en la presión, que devolvieron a su equipo la renta de 11 puntos (69-58). Los santiagueses tenían el ascenso en su bolsillo. Sar apretó y Brito tomó el testigo de su compañero en la anotación. Gipuzkoa tuvo dos triples liberados para situarse a diez, pero los falló. Y el Obradoiro ya no le dejó volver al partido.

El ascenso del Obradoiro se celebró en toda Galicia salvo por A Coruña. Allí, el Básquet Coruña, que ascendía en caso de derrota santiaguesa, deberá medirse finalmente al Menorca en la primera eliminatoria del playoff.

- Ficha técnica:

85.- Monbus Obradoiro (26+21+18+20): Westermann (3), Barcello (12), Barrueta (6), Galán (5) y Felipe Dos Anjos (4) -cinco inicial- Sergi Quintela (20), Brito (14), Andersson (8), Kravic (13), Munnings (-) y Etxeguren (-).

68.- Inverady Gipuzkoa (24+18+14+12): Nacho Varela (-), Tate (15), Hanzlik (3), Nicolau (-) y Korsantia (6) -cinco inicial- Ngom (10), Mcghie (15), Cabodevilla (1), Ansorregui (11) (), Apecechea (7) y Anabitarte (-).

Árbitros: Leandro Nicolás Lezcano, Antonio Manuel Zamora Rodríguez y Rodrigo Palanca Page.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada de la fase regular de Primera FEB disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 6.183 espectadores.