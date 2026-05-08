La final europea del Rayo Vallecano perjudica al Sevilla en plena polémica con el Betis

El logro histórico del Rayo es un regalo para el Betis pero una complicación extra para el Sevilla por su determinante influencia en la lucha por la salvación poco antes de la gran final

La clasificación histórica del Rayo Vallecano para la final de la Conference League repercute de manera opuesta a los intereses de Betis y Sevilla tanto en cuanto es un regalo para los verdiblancos y una complicación más para los nervionenses en su lucha por la salvación.

El pase concede a la quinta plaza ocupada por los béticos el pasaporte para la Champions a la par supone un obstáculo más para el Sevilla al medirse los vallecanos en lo que resta de curso contra rivales directos de los nervionenses con la mente puesta en la final de la Conference League, que se disputará el miércoles 27 de mayo en Leipzig (Alemania) con lo que esta circunstancia supone.

El Rayo visita al Alavés días antes de la gran final

Principalmente preocupante para los blanquirrojos resulta el último partido de los madrileños en el caso de que lleguen al cierre de la competición con la salvación en juego. Y es que los de Íñigo Pérez visitan Mendizorroza en la jornada 38 de LaLiga para enfrentarse al Alavés, ahora mismo en descenso a un solo punto del Sevilla.

Pocos días después de ese partido, tres si el horario unificado se establece el domingo o cuatro si se disputa el sábado, el Rayo afronta la final contra el Crystal Palace, por lo que lógicamente visitará Vitoria con la mente puesta en la cita histórica y con un equipo plagado de suplentes para evitar sustos con sus futbolistas importantes.

Estas circunstancias convierten este partido en propicio para el Alavés si lo alcanza con opciones de salvarse y perjudica al Sevilla si necesita que los vitorianos no sumen los tres puntos.

El Rayo se mide con otros dos rivales directos del Sevilla: Girona y Valencia

Antes de este choque, se miden con otros dos rivales directos del Sevilla una vez que los rayistas ya han asegurado básicamente la salvación, con 42 puntos en su haber. Primero este lunes, en plena resaca por la clasificación para la final, recibe en casa al Girona, metido de lleno en la pelea al disponer de solo dos puntos de renta y cuyo triunfo en el barrio madrileño elevaría posiblemente el listón de la permanencia.

Solo tres días después, el Rayo visita al Valencia, que dependiendo de los resultados en la próxima jornada podría estar inmerso peligrosamente en la carrera por evitar el desastre.

Es cierto que el Rayo Vallecano está a dos puntos del séptimo puesto, que le concede otra vía para estar el curso que viene en Europa si no se impone al Crystal Palace, si bien será difícil que los vallecanos consigan abstraerse de la cita histórica del 27 de mayo.

La carta sevillista a LaLiga por las palabras de Ramón Alarcón

Lo cierto es que esta circunstancia perjudicial para el Sevilla se produce en plena polémica por la carta remitida por el club al Comité de integridad de LaLiga para que estudie unas palabras de Ramón Alarcón, CEO del Betis, sobre el partido que la semana que viene enfrenta al Betis con el Elche, otro rival directo de los nervionenses.

"¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos", señaló Alarcón en unas declaraciones que han provocado la reacción del club de Eduardo Dato y enrarecido el ambiente.