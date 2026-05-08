El Rayo Vallecano aprieta el puño tras llegar a la final de la Conference: "El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no pudieron"

El Rayo Vallecano firmó en Estrasburgo una noche que ya pertenece al barrio: Alemao abrió el camino, Batalla lo sostuvo, Camello lo gritó y Trejo lo sintió. Un equipo que ha sufrido mucho se planta en una final europea empujado por orgullo, calle y fe: "La vida es trabajar para que lleguen estos momentos"

El Rayo Vallecano alcanzó la gloria derrotando al Estrasburgo y logrando el pase a la final de la Conference League. El solitario gol de Alemao en la primera parte fue suficiente para que los de Iñigo Pérez consiguieran el billete para el decisivo encuentro del próximo 27 de mayo en Leipzig.

De esta manera, diferentes jugadores del Rayo Vallecano quisieron comentar sus sensaciones tras el choque de ayer jueves en Estrasburgo. Batalla, por un lado, recalcó que el fútbol les debía algo, Camello destacó "se ha llorado mucho años atrás", Alemao calificó de "increíble" poder alcanzar la final de la Conference League y Óscar Trejo, capitán del conjunto de Iñigo Pérez afirmó que "ni en mis mejores sueños hubiera imaginado jugar una final con el Rayo".

Batalla, orgullo y final; para un penalti decisivo y reivindica al Rayo: "La vida es trabajar para esto"

Batalla fue uno de los más destacados del Rayo Vallecano, deteniendo un penalti en el minuto 94. Tras ello, el portero argentino habló en Movistar+ para comentar sus sensaciones: "Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos".

Trejo se rinde al Rayo Vallecano: "Ser buena gente prevalece"

Por su parte, Óscar Trejo, tras la victoria del Rayo Vallecano al Estrasburgo, afirmó que "es lindo sentirse querido por los compañeros y la afición. Yo creo que prevalece ser buena gente. Con el tiempo uno se da cuenta de lo sembrado y agradezco ser del Rayo y conocer la gente que hace un desgaste tremendo por seguir al equipo".

Además, Óscar Trejo fue muy claro apuntando que "nadie pensaba pelear por una final y menos europea. El fútbol es injusto a veces. Nos merecemos todos esto por el proceso que estamos teniendo y disfrutando de esta locura. Hemos llegado a la final y ojalá terminemos a lo grande. Ni en los mejores sueños me hubiera imaginado jugar una final con el Rayo. Que me regalen esto en el club de mi vida es algo inimaginable".

Camello firma su mejor noche: "Lo de hoy es para nosotros, para el barrio, para todos los que hicieron este hito"

Camello, que fue suplente ayer jueves y entró en el minuto 65, se mostró emocionado, al igual que Iñigo Pérez en rueda de prensa: "Son cosas que te quieres imaginar antes de que sucedan. Es imposible. Se acaba de hacer realidad. Lo de hoy es para nosotros, es para el barrio, es para todos los que venimos creando este hito. Se ha llorado mucho años atrás en el Rayo".

Camello habló del ambiente que se vivió en la noche de ayer jueves en Vallecas: "No sé si habéis visto alguna imagen de cómo estaba el barrio. La gente estaba en la calle viendo el partido y no te puedes imaginar. Se nos ponen los pelos de punta. Siendo el barrio más grande de Europa, entiendo que dará miedo ahora mismo acercarse para allá".

Alemao ilusiona a Vallecas pero rebaja la euforia: "Nos queda un paso que no será fácil"

Por último, Alemao, que fue clave en el encuentro ante el Estrasburgo con su gol en el minuto 42, analizó la victoria: "Hicimos un gran trabajo en las dos partes, estuvimos muy bien, tuvimos mucha llegada, muchas ocasiones, y el gol vino en un momento bueno, en la final de la primera parte, que nos hizo manejar mejor el partido"

Tras ello, Alemao ya piensa en el decisivo partido de Leipzig ante el Crystal Palace, que eliminó por su parte al Shakhtar en semifinales de Conference League: "Ahora nos queda un paso que no será fácil pero todos estamos muy ilusionados con la final y ojalá podamos ser campeones. Hasta entonces quedan muchos días y hay que seguir trabajando duro. Es increíble llegar a este momento".