Íñigo Pérez hace historia con el Rayo Vallecano: "Es el mejor partido desde que dirijo al equipo"

El conjunto rayista jugará ante el Crystal Palace en Leipzig la final de la Conference League tras eliminar al Estrasburgo con otro gol de Alemão y un penalti parado por Batalla

El Rayo Vallecano ya tiene la noche más importante de su historia europea. El equipo de Íñigo Pérez ganó 0-1 al Estrasburgo en La Meinau y cerró su pase a la final de la Conference League.

El conjunto franjirrojo repetió resultado tras el 1-0 de la ida y jugará en Leipzig ante el Crystal Palace. Alemão volvió a marcar el gol decisivo y Augusto Batalla sostuvo al equipo con un penalti parado en el tiempo de añadido.

Íñigo Pérez eleva al Rayo Vallecano tras una noche histórica en Estrasburgo

Íñigo Pérez no quiso esconder la dimensión de lo conseguido. El técnico rayista compareció tras el encuentro con una frase que resume la magnitud de la actuación de su equipo en Francia: “Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo”.

La valoración no se entiende solo por el resultado, sino por el contexto. El Rayo ganó fuera de casa, defendió una renta corta, gestionó el ambiente de La Meinau y compitió con personalidad en una semifinal europea donde cualquier error podía cambiarlo todo.

Alemão vuelve a decidir para el Rayo Vallecano ante el Estrasburgo

El gran nombre ofensivo de la eliminatoria fue Alexandre Zurawski, Alemão. El delantero brasileño marcó tanto en la ida como en la vuelta y firmó los dos goles que han llevado al Rayo Vallecano a la primera final europea de su historia.

El tanto llegó en un momento clave, al final de la primera parte, y permitió al equipo de Íñigo Pérez manejar el partido con una ventaja mayor. Para Alemão, la eliminatoria fue una demostración de madurez colectiva y de ambición competitiva: “Hicimos un gran trabajo en las dos partes, estuvimos muy bien y tuvimos muchas ocasiones”.

El delantero también quiso mirar ya hacia Leipzig, aunque sin perder de vista la dificultad del último paso. El Crystal Palace espera en la final y el brasileño sabe que el Rayo está ante una oportunidad única: “Ahora nos queda un paso que no será fácil, pero todos estamos muy ilusionados”.

Augusto Batalla salva al Rayo Vallecano con un penalti decisivo

Si Alemão puso el gol, Augusto Batalla puso una de las imágenes de la noche. El portero argentino detuvo un penalti que pudo haber metido de lleno al Estrasburgo en la eliminatoria y desatado el empuje final del público francés.

El guardameta, por su parte, habló con emoción tras el partido. El guardameta dedicó el triunfo a su familia y a quienes creyeron en él en los momentos más complicados de su carrera: “El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no han podido”.

Óscar Trejo y el grupo, la clave emocional del Rayo Vallecano

La clasificación del Rayo no se explica solo desde los goles o las paradas. Íñigo Pérez quiso poner el foco en el vestuario y, especialmente, en Óscar Trejo, una figura simbólica dentro del club y del grupo: “La figura de Trejo es fundamental y esto no se entiende sin él”.

También habló el entrenador de la entrada del Pacha Espino por Ilias Akhomach, lesionado en el calentamiento. “Hace todo bien”, destacó el entrenador, subrayando una vez más la importancia de los secundarios en esta gesta.

Íñigo Pérez y el Rayo Vallecano convierten Vallecas en historia europea

La frase de Batalla resume el sentimiento de una noche que ya pertenece a la memoria del club. Un equipo de barrio, con recursos mucho más limitados que otros gigantes europeos, jugará una final continental en Leipzig.

El Rayo lo ha conseguido desde una mezcla de orden, valentía y sufrimiento. Íñigo Pérez habló de justicia porque el equipo generó, insistió y no se dejó arrastrar por el miedo cuando el gol tardaba en llegar.

Ahora queda el último paso. El conjunto de Vallecas ya ha hecho historia, pero en Leipzig tendrá la oportunidad de convertir una aventura inolvidable en el mayor título de su vida.