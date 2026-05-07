Estrasburgo - Rayo Vallecano, en directo el partido de vuelta en las semifinales de la Conference League en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde el conjunto de Íñigo Pérez busca hacer historia en el Stade de la Meinau para acceder a la gran final de Leipzig

Estrasburgo - Rayo Vallecano, en directo el partido de vuelta en las semifinales de la Conference LeagueED

A la vez que el Estrasburgo - Rayo, se jugará la otra semifinal entre Crystal Palace y Shakhtar Donetsk, donde los ingleses parte con una ventaja de 3-1

El equipo de Íñigo Pérez dejó bien encaminada la salvación en LaLiga tras superar 0-2 al Getafe, y acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota

Los de Gary O’Neil están inmersos en la lucha europea dentro de la Ligue 1, pero en la última jornada fueron derrotados por 1-2 ante el Toulouse, signo de una planificación semanal centrada en este encuentro

El encuentro tendrá lugar en el Stade de la Meinaupara. Situado en la región francesa de Alsacia, el estadio del Estrasburgo cuenta con una capacidad para más de 25.000 espectadores

El encargado de dirigir esta semifinal es el eslovaco Iván Kruzliak, que contará con Pol van Boekel (Países Bajos) y Fedayi San (Turquía) en el VAR

El equipo de Íñigo Pérez accedió a semifinales tras eliminar al AEK Atenas. Anteriormente su rival de octavos fue el Samsunspor

Los de Gary O’Neil tuvieron que remontar a un duro Mainz 05 en cuartos, mientras que en los octavos se midieron al HNK Rijeka

El técnico español no quiso relajación de sus jugadores y mandó un mensaje contundente: "No voy a permitirme el 'estar aquí es un orgullo, es suficiente'"

Así fue el único tanto de la semifinal de ida, que mantiene con una mínima ventaja al Rayo Vallecano

Íñigo Pérez repite con los titulares de la ida sale en Francia con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Akhomach, Isi, De Frutos; Alemao

Penúltimo partido de la UEFA Conference League donde Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano pelearán por una plaza en la gran final celebrada en el Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania.

Con la mínima ventaja obtenida durante la ida de semifinales en Vallecas gracias al gol de Alemão, los de Íñigo Pérez viajan hasta el Stade de la Meinau para la vuelta en busca de sellar el pase ante el equipo de Gary O'Neil, consiguiendo la primera final europea en su más de 100 años de historia.

Así llega el Rayo Vallecano

Semana muy complicada para el Rayo Vallecano. Los pupilos de Íñigo Pérez deberán regular esfuerzos entre la competición europea y LaLiga, donde la permanencia sigue siendo un objetivo prioritario sin cumplir.

Tras la reciente victoria ante el Getafe, el conjunto rayista tiene mucho trabajo hecho, pero tras viajar a Francia, les tocará recibir al Girona en un duelo clave para sellar la salvación, con la zona roja a 6 puntos.

El Rayo, con un gran estado de forma y jugadores descansados

Aun así, el momento de forma del Rayo es envidiable. Acumula cuatro partidos consecutivos sin perder, donde tres de ellos acabaron con victoria. Además, su última derrota fue en cuartos de Conference, donde el resultado ante el AEK Atenas les sirvió para sellar el pase.

Además, el once establecido por Íñigo Pérez, sumado a la sanción en Liga de Isi Palazón ha permitido que los habituales titulares lleguen bien descansados a la cita continental, conscientes de que están a un partido de hacer historia.

Así llega el Racing de Estrasburgo

El equipo de Gary O'Neil no tiene una semana precisamente más fácil que la del Rayo. En la Ligue 1 están luchando por ocupar la octava plaza, que da lugar a la fase previa de la Conference League, donde el Mónaco se sitúa a 8 puntos.

Con un partido menos para el Estrasburgo, el cual recuperarán en una jornada intersemanal, el conjunto francés disputa tres encuentros en seis días, donde sus aspiraciones europeas para la próxima campaña pueden verse truncadas o confirmadas.

El Estrasburgo, entre la Europa League y la Conference League

El camino europeo para los azul y blanco de cara a la próxima temporada tiene dos vertientes. En primer lugar, conquistar la presente Conference los llevaría a disputar la próxima Europa League. Así, remontar la eliminatoria ante el Rayo se ve como el camino más rápido.

De quedar eliminados, no pueden bajar los brazos, puestos que de ganar su duelo aplazado ante el Angers se situarían a 5 puntos de acceder a la Conference a través de su liga, con dos jornadas más, siendo la última precisamente ante el Mónaco, el equipo a batir.

Aun así, la disputa europea ya ha pasado factura en Estrasburgo, puesto que en la última jornada de la Ligue 1 fueron vencidos 1-2 ante el Touluse, equipo de media tabla que se encontraba en una racha muy negativa.

Rayo Vallecano 1-0 Estrasburgo: ida de semifinales de la Conference League´

El partido de ida, disputado en el Estadio Municipal de Vallecas, tuvo un claro dominador, el conjunto rayista. Fueron numerosas las ocasiones del Rayo para marcharse a Francia con un resultado más abultado, pero solo pudieron anotar a través de Alemão.

El delantero brasileño abrió la lata en el minuto 54 tras una asistencia de Isi Palazón y, aunque hubo más ocasiones para los de Íñigo Pérez, la gran acutación de Mike Penders y la defensa francesa dejaron abierta la eliminatoria.

Por su parte, el Estrasburgo se marchó de España sin haber realizado un solo tiro a portería, muestra del dominio y control ejercido por el Rayo durante el partido de ida, que querrá mantener en el Stade de la Meinau.