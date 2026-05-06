El traspaso de poderes de Marcelino a Iñigo Pérez ya tiene fecha confirmada

El Villarreal visitará Vallecas en la penúltima jornada de Liga que se disputará en horario unificado (domingo 17 de mayo a las 19:00 horas), un partido con morbo porque será el duelo entre el presente y el futuro del banquillo amarillo, la escenificación perfecta del cambio de ciclo

LaLiga anunció ayer lo horarios de la penúltima jornada, la 37ª, que se disputará de forma unificada y que dejará una imagen en los banquillos que será recordada e inmortalizada: la escenificación del traspaso de poderes en el Villarreal.

El Villarreal visita en esta jornada al Rayo, por lo que Marcelino García Toral e Iñigo Pérez tendrán ocasión de saludarse en los prolegómenos del partido en Vallecas. Presente y futuro del Villarreal frente a frente.

Será un partido que no tendrá más tensión que el duelo de entrenadores, un cara a cara que trasciende de lo deportivo por el hecho de que uno relevará al otro. El encuentro simbolizará, como ningún otro, el cambio de ciclo que se avecina en el 'Submarino'. Será el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas.

Para el Villarreal, la visita a Vallecas supone una parada exigente ante un rival que se hace fuerte en casa. Para el Rayo, una oportunidad de seguir compitiendo hasta el final ante su afición. Pero por encima de todo, será un partido inevitablemente marcado por lo que representa en los banquillos. El morbo está servido.

Penúltimo partido de Marcelino

Marcelino llegará a Vallecas para vivir su penúltimo encuentro como entrenador del Villarreal. Ya es oficial, público y notorio que no continuará más allá del 30 de junio. Enfrente estará Iñigo Pérez, el hombre elegido por los Roig para tomar su relevo.

D esta forma, el de Careñes cierra etapa frente al seleccionado para abrir la nueva. Un relevo generacional escenificado sobre el césped, con dos estilos, dos momentos y un Villarreal triunfante como punto de conexión.

El homenaje, la semana siguiente en La Cerámica

La historia no terminará ahí. Una semana después, en la última jornada, Marcelino se despedirá de la afición amarilla en La Cerámica en un duelo ante el Atlético de Madrid que tendrá tintes de homenaje. El club le está preparando una despedida con honores. Será el cierre definitivo a una etapa antes de que el nuevo proyecto eche a andar.

La separación de caminos entre el club castellonense y el técnico asturiano obliga a poner fin a una etapa marcada por la competitividad y los resultados. Y en este contexto de divorcio amistoso emerge la figura de un tercero, un entrenador joven que se convierte en protagonista de la inevitable comparación.

Iñigo Pérez, sucesor designado, de un perfil muy distinto

La entidad ha optado por abrir una nueva vía, apostando por un perfil distinto, más joven y con proyección. El técnico navarro, de 38 años, tiene un acuerdo verbal para firmar por dos temporadas, con una tercera opcional. Su llegada no se hará oficial hasta que finalice la temporada, en un gesto de respeto hacia el Rayo Vallecano, que aún pelea por cerrar sus objetivos, en especial su posible acceso a la final de la Conference League. De hecho, cualquier formalización previa se hará con la máxima discreción.

El perfil de Iñigo encaja con la idea de renovación que busca el Villarreal. Formado como futbolista en el Athletic Club, llegó a disputar 58 partidos con el primer equipo antes de iniciar su camino en los banquillos. Su crecimiento ha sido progresivo. Primero como asistente de Andoni Iraola en el Rayo y posteriormente como primer entrenador tras la salida de Francisco Rodríguez.

Desde entonces, su evolución ha sido notable. Ha conseguido dotar al equipo madrileño de identidad, competitividad y ambición, llevándolo a escenarios exigentes como competiciones europeas y firmando actuaciones destacadas, incluyendo una presencia en semifinales de la Conference League. Un bagaje que ha terminado por convencer al Villarreal.